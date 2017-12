Colectarea creanţelor, în scădere cu 30%?

Gradul de colectare a creanţelor va scădea în acest an cu circa 30% faţă de anul trecut, pe fondul diminuării capacităţii de plată a populaţiei şi a companiilor în contextul crizei economice, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei de Management al Creanţelor Comerciale (AMCC), Cristian Ionescu. \"În ciuda creşterii semnificative a numărului şi a valorii debitelor pe care industria le va absorbi în 2009, gradul de colectare va scădea faţă de anii precedenţi, pe fondul adîncirii problemelor cu lichidităţile, cu care se confruntă companiile şi economia românească\", a spus Ionescu. El a adăugat că se va evidenţia o îngreunare a colectării creanţelor, atît de la persoanele fizice, cît şi de la persoanele juridice. Accentul companiilor nu se va mai pune în 2009 pe partea de vînzare, ci pe menţinerea societăţii la un nivel sustenabil, pe recuperarea de creanţe, pentru a nu ajunge în stadiul de insolvabilitate sau faliment. \"Există semnale şi din zona bancară, respectiv băncile se gîndesc să nu pună piciorul în prag şi să lase clienţilor o perioadă de graţie, însă aceste demersuri nu sînt suficiente, trebuie făcut mai mult\", a spus preşedintele AMCC. Primele opt companii de pe piaţa colectării de creanţe comerciale, care deţin o cotă cumulată de 80-85%, au primit, anul trecut, spre recuperare, debite în valoare de 2,47 miliarde lei (circa 673 milioane euro), în creştere cu 30% faţă de 2007. Cele mai mari întîrzieri la plată au fost înregistrate anul trecut în segmentul construcţiilor, domeniul fiind blocat, şi în distribuţia IT. Totodată, reprezentanţii AMCC estimează o creştere a volumului de colectare a creanţelor de circa patru ori pe segmentul corporate în acest an, iar întîrzierile la plată pentru orice fel de creanţă se vor dubla de la circa 60, la 120 de zile. \"Subliniem că rata de recuperare a creditelor neperformante acordate persoanelor fizice, cu o vechime de peste 180 de zile, era, în 2007-2008, de circa 25-35%\", a afirmat Ionescu. La rîndul său, directorul general al KRUK International, Izabela Iacob, se aşteaptă ca, în 2009, să poată fi recuperate aceleaşi sume ca anul trecut, însă cu eforturi mult mai mari, care presupun, pe de altă parte, şi preţuri mai mari pentru creditorii care externalizează cazurile de debite neperformante. Pe de altă parte, directorul general EOS KSI, Georg Kovacs, consideră că, dacă rata şomajului va ajunge să fie formată din două cifre, capacitatea de plată a populaţiei scăzînd astfel, se va înregistra o scădere a gradului de recuperare a creanţelor.