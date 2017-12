Colecţie de fotografii ale starurilor, la licitaţie

Zeci de mii de fotografii şi negative fotografice provenind dintr-o impresionantă colecţie de imagini cu vedete de la Hollywood vor fi scoase la vânzare cu ocazia unei licitaţii de două zile, care va fi organizată la New York, în luna aprilie. Această colecţie, denumită ”The Movie Star News Collection”, pe care fotograful Irving Klaw a început să o realizeze în 1939, după ce a încheiat un contract cu mai multe studiouri hollywoodiene, include aproape trei milioane de postere, negative şi fotografii cu staruri din lumea filmului. Printre aceştia se numără nume de legendă de la Hollywood, precum Marilyn Monroe, James Dean, Rudolph Valentino, Judy Garland, Steve McQueen, Charlie Chaplin şi Audrey Hepburn.

Aproximativ 1.900 de loturi de fotografii şi alte obiecte care au aparţinut acestor vedete vor fi scoase la licitaţie pe 6 aprilie şi pe 7 aprilie. Estimările iniţiale variază de la 60-100 de dolari pentru unele fotografii până la 10.000 de dolari pentru o pereche de pantofi cu toc purtată de modelul Betty Page, denumită ”Regina Pin-Up”. ”Aceasta este una dintre cele mai mari colecţii de imagini de la Hollywood”, a comentat Joanne Grant, specialist la casa de licitaţii Guernsey\'s, care consideră că imaginile scoase la vânzare valorează câteva milioane de dolari.

Cele mai multe imagini sunt alb-negru, pentru că datează din anii \'20, \'30 şi \'40 de la Hollywood, deşi cele cu Marilyn Monroe sunt din anii \'50. Licitaţia va fi organizată la The Arader Galleries din New York. Colecţia include fotografii originale realizate pe platourile unde au fost filmate pelicule devenite clasice, precum ”The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz, ”King Kong” şi ”The Godfather / Naşul”, dar şi 600 de instantanee cu Marilyn Monroe. Fotografiile sunt scoase la vânzare de Stuart Scheinman, coproprietar al companiei Entertainment Collectibles din Las Vegas, care a cumpărat colecţia în 2012, de la Ira Kramer, nepotul fotografului Irving Klaw.