Colecţie de tricotaje marca Roxana Maillat, la Milano

Creatoarea de modă Roxana Maillat, din Constanţa, a prezentat, sîmbătă, la centrul de echitaţie Malpaga de lîngă Milano, o colecţie de tricotaje dedicată sportului, care s-a bucurat de aprecierea publicului italian. Realizate din lînă italiană 100%, ţinutele special concepute pentru iubitoarele echitaţiei i-au încîntat pe toţi cei prezenţi la manifestare prin varietatea culorilor şi stilul deosebit, caracterizat prin simplitate, dar de mare efect. În plus, puloverele prezentate au fost modele unicat. „Eu iubesc simplitatea şi întotdeauna voi avea acest motto în activitatea mea: Less is more, în traducere Mai puţin înseamnă mai mult”, a precizat designerul constănţean.

Roxana Maillat a mărturisit că a lucrat intens la realizarea acestei colecţii dedicate sportului ecvestru, produsele vestimentare fiind create în mai puţin de două luni. Creatoarea nu a ales pentru această prezentare manechine profesioniste, dorinţa sa fiind aceea de a arăta că nu doar o femeie cu dimensiunile standard 90–60–90 poate păşi cu succes pe podium, de a scoate în evidenţă „valenţele pe care le poate avea o femeie deşteaptă, cultă, stăpînă pe meseria ei şi care, dacă este nevoie, poate fi şi… manechin”. „Ideea este aceea că, dacă sîntem frumoase, atunci sîntem din interior şi că o femeie care este stăpînă pe sine, poate învăţa, oricînd, ceva nou, iar o situaţie inedită - cum este cea de manechin amator - în acest caz - nu o sperie. Deci, doamnelor, acceptaţi provocările, dacă sînteţi gata să vă descoperiţi noi valenţe!”, le îndeamnă creatoarea pe iubitoarele modei.

După prezentarea de succes de la Milano, Roxana Maillat pregăteşte o nouă colecţie, care va putea fi admirată la Barcelona, în luna noiembrie.