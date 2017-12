Colecţiile Muzeului de Artă, îmbogăţite prin donaţii

Colecţiile Muzeului de Artă s-au îmbogăţit, anul trecut, printr-o serie de donaţii, în ciuda crizei economice care a afectat inclusiv sectorul cultural. Artistul plastic Şerbana Drăgoescu a donat instituţiei de cultură o tapiserie de 30 mp, „Punctul”. Este vorba despre o tapiserie formată dintr-o serie de suprafeţe ţesute la război - tehnica „haute-lisse”. După cum a specificat directorul Muzeului de Artă, criticul Doina Păuleanu, în tapiseria de mari dimensiuni există o încercare şi o reuşită de a aborda probleme simbolice. „Tapiseria Şerbanei Drăgoescu reuşeşte nu numai să decoreze, dar şi să pună probleme de ordin conceptual privind structura formelor din natură şi modul în care acestea au erupt în spaţiu, motiv pentru care ea se numeşte ’Punctul’”, a subliniat criticul de artă Doina Păuleanu. Directorul Muzeului de Artă a apreciat că această tapiserie este o donaţie extrem de generoasă, pentru că asemenea lucrări se realizează greu, cu costuri foarte mari.

Totodată, distinsa plasticiană a mai donat alte cinci lucrări din colecţia tatălului său, Radu Drăgoescu, prezentată, în această primăvară, la Constanţa, sub titlul „De la pictură la şah şi invers”. „Muzeul acesta este unul dintre cele mai frumoase din ţară. Sunt legată de el în mod special, pentru că aici am deschis două expoziţii personale. În al doilea rînd, eu şi tatăl meu am iubit foarte mult marea. Am stat mult la Constanţa şi mai mult la Costineşti“, declara fiica artistului Radu Drăgoescu, la vernisajul expoziţiei tatălui său. Radu Drăgoescu, o persoană discretă, care, în timpul vieţii a rămas necunoscut publicului şi criticilor, s-a născut în 1914, la Paris şi a trecut în nefiinţă în anul 1999.

De asemenea, familia colecţionarului Dumitraşcu Bedivan a mai donat încă două lucrări în cadrul colecţiei care este deja expusă în muzeu, reunind, în mare măsură, lucrări de Kimon Loghi. „Cele două lucrări reprezintă încă un portret de Sever Burada - unul este deja expus, „Ţărancă din Dobrogea” - şi un alt portret de mari dimensiuni al Magdalenei Rădulescu, pe care le vom introduce în donaţia Bedivan, pentru a alcătui o sală armonioasă aşa cum sunt toate cele în care sunt expuse donaţiile de suflet ale unor oameni legaţi de muzeul şi oraşul nostru”, a precizat criticul de artă Doina Păuleanu.

Magdalena Rădulescu este una dintre artistele cele mai interesante din perioadele modernă şi contemporană. Lucrări realizate de această plasticiană se mai regăsesc în colecţia „Cella Serghi”, dintre ele distingându-se portretele pe care artista i le-a făcut marii scriitoare născute la Constanţa şi care a dorit să doneze lucrările muzeului din oraşul său.