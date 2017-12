Colecţionarii de arme vor să salveze obiecte de patrimoniu

La sfârşitul săptămânii trecute, Constanţa a găzduit o întrunire a Asociaţiei Naţionale a Colecţionarilor de Arme (ANCA), la care au participat 15 persoane. Întâlnirea s-a finalizat cu mai multe şedinţe de tir găzduite de poligonul de tir sportiv şi agrement Zip Escort, în cadrul cărora colecţionarii au tras de plăcere, cu armele proprii şi cu muniţia poligonului. Nu au fost utilizate armele de foc pentru care nu exista muniţie, dar nici puştile, poligonul fiind destinat doar pistoalelor.

La conferinţa de presă organizată la finalul stagiului de la Constanţa au participat Lucian Mihăescu (membru onorific al ANCA, fost campion al României la tir, dar care a practicat mai multe sporturi), Gheorghe Pop (preşedinte ANCA) şi Ioan Găucan (secretar ANCA). ANCA a fost înfiinţată în anul 2007, atunci când a apărut o lege prin care toţi posesorii de arme de colecţie au fost obligaţi să se înscrie într-o asociaţie. De la cei trei membri fondatori, într-un an s-a ajuns la 100 de membri, iar acum, ANCA are 500 de membri. Doi sunt din Constanţa - Claudiu Pătraşcu şi George Carabaşu.

PARTENERI CREDIBILI PENTRU AUTORITĂŢI. Cea mai mare colecţie din România are 250 de arme, iar cea mai mare din lume adună 25.000, fără a socoti tunurile! Colecţionarii adună de la arme albe la arme de foc, de orice mărime. Mihăescu, de exemplu, deţine un cuţit aztec din silex, o custură dacică şi un pumnal sirian (o geambie). Majoritatea colecţionarilor adună arme de foc, însă Pop, de exemplu, a plecat la drum cu o colecţie de săbii.

„Noi încercăm să salvăm obiecte de patrimoniu, pentru că multe arme de foc vechi sunt casate şi ajung la fier vechi! Am vrut, de exemplu, să cumpărăm un tun dezafectat, dar nu am putut să participăm la licitaţia organizată de armată pentru că nu suntem un SRL care să comercializeze fier vechi!!!”, a precizat Găucan. „Mă bucur că, la insistenţele noastre, s-a modificat Legea 295 din 2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, în sensul că acum putem scoate armele din colecţie şi să le expunem în diferite locuri, ori să mergem cu ele într-un poligon şi să le folosim. În România, armele reprezintă un subiect delicat şi trebuie tratate cu foarte mult discernământ. În timp, însă, am devenit nişte parteneri credibili pentru autorităţi, iar acum, Poliţia ne solicită uneori, când apare o armă pe care ei nu o cunosc”, a mai spus Găucan. După aprobarea acestui amendament, Muzeul Militar Naţional a găzduit prima expoziţie cu arme din colecţii particulare!

Printre armele expuse la poligonul Zip Escort s-au numărat câteva revolvere Colt, cum ar fi un Davy model 1853, cu încărcare pe ţeavă, altul Single Action (1871), cu tub, sau un Smith & Wesson (1890), cu butoiaş. Printre pistoalele cu încărcare la recul s-au aflat un TT rusesc (1933) fabricat în 1938, un Browning model 1930, un Walther micuţ, pentru femei, de purtat în poşetă sau la portjartier, model 1936, dar fabricat în 1938, sau un alt Walther, cu încărcător de 15 gloanţe. De asemenea, reprezentanţii ANCA au prezentat şi o puşcă Marlin, o armă de vânătoare în valoare de 800 de euro.

„Ne bucurăm că am reuşit să facem o întâlnire şi în altă parte decât la Ploieşti. Este un excelent prilej de socializare şi poate reuşim să atragem şi alţi membri în asociaţia noastră. Constănţeanul Claudiu Pătraşcu, încet-încet, a devenit membru de bază al asociaţiei noastre. ANCA şi-a propus să creeze o cultură a armelor, astfel încât românii să ştie să folosească armele”, a afirmat Gheorghe Pop.