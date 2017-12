Colecţionarul de mîini

Individul despre care vă vorbesc nu este un criminal în serie şi nu se remarcă prin apucături sadice. În fapt, e un modest colecţionar de mîini de bravi conducători, politicieni sau mari vedete. Colecţionarul nu-i ca Jack Spintecătorul, fiind cunoscut ca molîul şi prostănacul urbei noastre. Dacă te faci spre el, cum să zic, iute şi cu o mimică fioroasă, se scapă în pantaloni! E un fricos fără pereche şi nu suportă să vadă sînge nici măcar în toba preparată de sărbători! Individul se laudă tot timpul că a dat mîna cu mai marii ţării. Sigur, din punct de vedere material, nu s-a ales cu nimic, fiind evidente urmele prafului de pe tobă. Omul nutreşte sentimente înălţătoare faţă de mîinile şi mînuţele eroilor neînfricaţi aflaţi, datorită jertfei şi faptelor de eroism fără egal, în fruntea naţiunii. Casa colecţionarului a fost transformată într-un muzeu virtual. Pereţii sînt tapetaţi cu sute de fotografii mai mult decît expresive. Ele reprezintă jumătăţi de mîini împreunate sau care se strîng tovărăşeşte într-un acord deplin. Din păcate, fotograful, un alt personaj tembel, a imortalizat doar mîinile interlocutorilor anonimi, fără cap şi fără picioare! E drept, e greu, dacă nu chiar imposibil, să le identifici, dar, în astfel de situaţii, contează enorm cuvîntul şi “jurăminţile” fierbinţi ale colecţionarului. El se jură că mîna cutare este a prezidentului sau că pumnul dintr-o altă fotografie exprimă starea sufletească a nu ştiu cărui senator. Precum pescarii sau vînătorii, se laudă cu capturile şi trofeele sale. Ştie pe de rost cui îi aparţine fiecare cot sau jumătate de mînă dintr-o fotografie sau alta. Uneori, cînd are musafiri noi, invocă, pentru a justifica trunchierea unor poze, motive privind securitatea politicienilor în cauză. Munca unui colecţionar de mîini este extrem de grea şi de periculoasă. De cînd teroriştii au băgat spaima în ascultătorii de telefoane pe banii contribuabililor, urmînd să primească spor de periculozitate, s-a schimbat calimera. La rîndul lor, SPP-iştii şi-au dublat, conform cerinţelor Uniunii Europene, vigilenţa. În aceste condiţii, colecţionarul se apropie foarte greu de unul din Zeuşii patriei. De pildă, de Ziua Unirii, a încercat să se prindă într-o horă, dar, din păcate pentru el, a fost dibuit şi aruncat în mijlocul mulţimii. Au fost şi situaţii mai norocoase, cînd, profitînd de o mică breşă în sistemul de protecţie, a reuşit să atingă pardesiul unui personaj important pentru soarta României. În urmă cu doi ani, era nelipsit de la băile de mulţime ale prezidentului. Se băga singur în baie şi se ascundea sub clăbuci. Nici nu ştiţi cîte scufundări făcea pe zi! Ehei, erau alte timpuri. Prezidentul ajunsese pe culmile gloriei personale şi băile de mulţime veneau de la sine. Acum, ca să zic aşa, s-a schimbat ritualul. De pildă, sînt judeţe, mai ales dintre cele care urmează să fie desfiinţate ca urmare a reorganizării teritoriale, unde, ca să iasă o manifestaţie ca lumea, e musai să aduci cu trenul activişti credincioşi de pe alte meleaguri. Cînd se întîmplă să dea mîna cu cineva mare de tot, cred că aţi înţeles unde bat, colecţionarul nu se spală pe labe un an de zile! Chiar cu riscul de a se infecta!