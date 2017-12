„Colectorii cu salteaua” terorizează Constanța

08:50:26 / 25 Mai 2015

Educatie cu forta

Nu numai tiganii contribuie la murdarirea orasului. Pune-ti la socoteala si taranii de oras, ce lasa punga cu gunoi langa stalpi, pensionarii fac la fel indesand galeata de gunoi in pubela de stalp la adapostul intunericului, cocalarii ce lasa punga langa masina scoasa din parcare, etc. Totul imprastiat cu stil de maidanezi in cautare de hrana. Avem o garda de mediu, ce facem cu ea? Nu am vazut la Cta, ca mocangeala data asistatilor sa fie conditionata de munca in folosul comunitatii, la igienizarea orasului. De ce trebuie sa vina americanii sa curete resturile parcului Tabacarie de gunoaiele lasate de nesimtiti? Astia de la Garda de Mediu, merg numai dupa spagi? Posesorii de caini scosi sa-si faca nevoile, sunt verificati sa adune rahatul? Asa autoritati locale, asa "oraseni". Pana nu se taie in carne vie, nu ne invatam minte. Mai lasa-ti puiu si uleiu, si scoate-ti biciu.