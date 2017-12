Colegiul de Arte „Regina Maria“, pe primul loc la Concursul „Enzimi di Pace - L\'Albero dei Colori“

Elevii Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ au fost premiaţi, zilele acestea, la cea de-a XII-a ediţie a Concursului Internaţional „Enzimi di Pace - L\'Albero dei Colori“, care a fost lansat în Italia, la Roma, în luna februarie a acestui an. La secţiunea pictură, locul I a fost obţinut de talentata elevă Diana Zărnescu din clasa a IV-a. Lucrarea sa, intitulată sugestiv „I bambini amano la natura e la pace“ /„Copiii iubesc natura şi pacea“, este rodul muncii sale la orele de desen, sub îndrumarea învăţătoarei Marcela Voicu. „Diana este pasionată de desen şi de pictura pe diferite suporturi – hîrtie, carton, sticlă. Ele o captează, cu ajutorul lor, ea descoperă lumea, iar nouă, celor mari, ne aduc aminte de copilărie” , a precizat învăţătoarea Marcela Voicu.

Locul I la secţiunea fotografie a fost obţinut de Ioana Ciora, elevă în clasa a VII-a, pentru lucrarea „Gran cuore va’ nel mondo“ /„Inimă mare, du-te în lume!“. Laureată şi la ediţia 2008, Ioana, prezentă la festivitatea de premiere de la Roma, a declarat: „Am fost foarte emoţionată şi mîndră să reprezint România, să mă aflu din nou în acea sală impresionantă - Sala della Protomoteca in Campidoglio - de la ferestrele căreia te priveşte Forumul Roman. Mesajul meu a fost că fiecare dintre noi poate contribui pentru a trăi pacea, spiritul simplităţii, al armoniei şi al bucuriei. Creştem şi ne dezvoltăm asemenea unei plante, în pace, cu multă dragoste; pentru asta am trimis o inimă largă în lume!“, a mărturisit Ioana Ciora. „Aplauzele, zîmbetele şi îmbrăţişările celor prezenţi în sală m-au impresionat şi am fost fericită ştiind că am reuşit să le transmit emoţiile şi mesajul meu. Toată călătoria a fost un regal în crescendo, pentru care mulţumesc Primăriei Municipiului Constanţa şi celor dragi pentru sprijinul şi încrederea acordată“, a adăugat Ioana Ciora. Talentata elevă a reuşit să ajungă la Roma, pentru a-şi ridica premiul, datorită sprijinului oferit de viceprimarul municipiului Constanţa, Gabriel Stan.

Competiţia din anul acesta, organizată de „Scuola di Pace“ din Roma, cu sprijinul Primăriei din oraşul celor şapte coline, s-a lansat în luna februarie a acestui an, iar înscrierile s-au încheiat în luna mai. Concursul a avut ca temă „Natura şi pacea în artă“ şi a fost structurat pe secţiunile pictură, fotografie, scurt-metraj şi povestiri. Elevii colegiului constănţean de arte au participat, şi anul acesta, cu lucrări care au fost remarcate de juriu, astfel încît, la secţiunea şcoli, prestigioasa instituţie de învăţămînt a obţinut locul I. „Acest concurs are ca scop promovarea culturii păcii între toate popoarele. Lucrările elevilor noştri evidenţiază o lume a solidarităţii, a păcii, a fericirii“, a precizat profesoara de limba italiană a Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“, Angela Doicescu-Ciurea, cea care a prelucrat, alături de profesorii de specialitate şi învăţători, regulamentul concursului.

Anul trecut, mai mulţi elevi ai colegiului constănţean au obţinut, de asemenea, rezultate deosebite la Concursul Internaţional „Enzimi di Pace - L\'Albero dei Colori“. Între Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“ din Constanţa şi „Scuola di Pace“ din Roma - înfiinţată de Italo Cassa - s-ar putea încheia, din această toamnă, un proiect de colaborare.