Colegiul Medicilor protestează împotriva pensionării medicilor

Colegiul Medicilor din România a solicitat, ieri, întrunirea de urgenţă a tuturor factorilor implicaţi în sistemul românesc de sănătate, pentru a corecta situaţia gravă creată de primele măsuri aplicate prin intrarea în vigoare a pachetului de legi Nicolăescu, şi anume scăderea bruscă a vîrstei de pensionare la 62 de ani în medie pentru bărbaţi şi la 57 de ani în medie pentru femei. „Pensionarea medicilor trebuie făcută după o lege specială, respectînd limitele aplicabile pînă acum de 65, respectiv 60 de ani, întrucît doctorii încep activitatea profesională la aproape 30 de ani din cauza rezidenţiatului”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Mircea Cinteză. Preşedintele CMR precizează că scăderea vîrstei de pensionare de la 65 la 62 ani în cazul doctorilor bărbaţi şi de la 60 la 57 ani pentru femei va duce la încetarea activităţii a aprox. 2.000 de medici, ceea ce va destabiliza sistemul sanitar. El susţine că există specialităţi - cum ar fi anestezie terapie intensivă, anatomie patologică, radiologie, pediatria din spitalele de urgenţă - unde pensionarea timpurie va fi un dezastru. "Uniformizarea legii pensiilor pentru toate categoriile profesionale este o mare greşeală şi lasă loc marii corupţii, întrucît Ministerul Sănătăţii poate da avize speciale pentru prelungirea activităţii. Cine va beneficia de aviz şi cine nu, acest lucru depinde de prieteniile ministrului Sănătăţii'', a mai spus Mircea Cinteză. În aceste condiţii, preşedintele CMR face un apel la autorităţi să revină la legea privind pensionarea medicilor. El precizează că în Europa pensionarea este un drept pe care îl are orice medic. "Dacă are vîrsta de pensionare, dar nu are ani de muncă, el poate continua activitatea", a mai spus Cinteză.

La începutul lunii februarie, Colegiul Medicilor din România îi cerea ministrului Sănătăţii să revină asupra deciziei de încetare a activităţii doctorilor care au peste 65 ani şi să aprobe prelungirea anuală a încadrărilor, altfel sistemul sanitar va fi destabilizat întrucît mai mult de 90% din pensionabili lucrează în zone defavorizate. Medicii pensionabili au fie specializări rare, fie lucrează în zone izolate, locuri unde nu se prezintă nimeni. Potrivit Centrului de Statistică al Ministerului Sănătăţii, în România, din peste 48.000 de medici, 2.793 au vîrste peste 65 ani.