Colegiul „Mircea cel Bătrîn” sărbătoreşte Zilele Francofoniei

Zilele Francofoniei au fost sărbătorite pe parcursul acestei săptămîni şi de elevii Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn”, pasionaţi de studiul limbii franceze. Creaţiile literare, afişele, proiectele în format electronic, toate avînd ca subiect principal “marea”, lucrate de elevi în aceste zile, au fost prezentate vineri într-un mic spectacol organizat în sala “Coriolan” a colegiului. În faţa colegilor şi a cadrelor didactice, mirciştii de la clasele a IX-a C şi G au interpretat sceneta “Le roi, la mer et… les chats”, sub coordonarea prof. Kamel Musa şi Elena Leon. Recitatori de excepţie în limba franceză s-au dovedit a fi elevii Daniel Nancu, Luciana Marc, Georgiana Calen şi Tania Pananinte de la clasa a XI-a H, care au încîntat auditoriul cu poemele ce au fost acompaniate de muzică adecvată momentului. Privirile celor prezenţi au fost aţintite şi asupra fotografiilor realizate de elevii de la clasele XI A şi C, coordonaţi de prof. Doina Grapă, dar şi asupra proiectelor electronice ale elevilor de la X B, reunite sub denumirea “Înfăţişările mării”, îndrumaţi în realizarea acestora de către prof. Olivia Frenţiu. De asemenea, s-a lansat numărul 2 al revistei în limba franceză “La valse des idées”. Anterior acestor momente artistice, colegii de la clasele a XI-a B şi a XII-a A,B,C s-au reunit la o masă rotundă condusă de prof. Marina Nicolau, avînd ca personaj central al discuţiilor în limba franceză figura de marcă a existenţialismului şi a feminismului în Franţa, scriitoarea Simone de Beauvoir, de la naşterea căreia se împlinesc, în 2008, 100 de ani. Reamintim că săptămîna limbii franceze este sărbătorită în toată lumea francofonă. În fiecare an, Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa lansează 10 cuvinte, menite să pună în mişcare imaginaţia şi să demonstreze vitalitatea limbii franceze. Ele crează un spaţiu cultural comun pentru toţi francofonii. Anul acesta alegerea s-a făcut în colaborare cu Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi simbolizează întîlnirea, contactul vorbitorilor de limba franceză. Cele zece cuvinte sînt: apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, tact, toi, visage. Nu în ultimul rînd, trebuie menţionată performanţa înregistrată de trei elevi mircişti în a doua zi a săptămînii francofoniei, anume calificarea la faza naţională a olimpiadei de limba franceză. Este vorba despre Alexandru Popovici, Cristina Fediuc şi Selma Menasan.