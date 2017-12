Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“, la ceas aniversar

Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria“ aniversează, astăzi, 52 de ani de existenţă. Cu prilejul momentului festiv, în această perioadă sînt organizate o serie de manifestări artistice, susţinute de elevi premiaţi la concursuri naţionale şi internaţionale. În cadrul Zilelor colegiului constănţean, Comisia de proiecte şi programe a organizat, ieri, dezbaterea cu tema „Proiectul interinstituţional - demers strategic în recrearea spaţiului educaţional“, cu participarea echipelor de proiecte, a partenerilor educaţionali, a părinţelor şi a cadrelor didactice interesate. Dezbaterea a avut patru obiective: prezentarea proiectelor iniţiate în acest an şcolar, a programelor în care instituţia este invitată în calitate de partener, prezentarea proiectelor în derulare, precum şi finalizarea şi iniţierea de noi proiecte. Invitaţi la discuţii au fost partenerii Colegiului „Regina Maria“, Autoritatea de Sănătate Publică Judeţeană, prof. univ. dr. Aurel Lup din cadrul Universităţii „Ovidius“, Colegiul Tehnic „Tomis“ şi Grupul Şcolar „C. A Rosetti“.

Astăzi, de la ora 9.00, în sala „Sergiu Celibidache“ a liceului va avea loc cu un spectacol artistic susţinut de elevi de la secţiile de muzică şi coregrafie. În cadrul activităţilor aniversare, un moment deosebit îl constituie dezvelirea plăcii memoriale Elena Ghemeş, astăzi, de la ora 10.00. Născută în 1938, Elena Ghemeş şi-a început activitatea în Constanţa în anul 1964, iar timp de 31 de ani, din 1968 şi pînă în 1999, a fost profesor la Liceul de Artă. A absolvit Institutul de Arte „Ion Andreescu“ din Cluj, iar ca artist a avut o expoziţie personală şi a participat la toate expoziţiile profesorilor de desen din Constanţa, organizate anual, dar şi la cele organizate de Colegiul de Arte cu ocazia aniversărilor. A fost un exemplu atît pentru elevi, cît şi pentru colegi şi de aceea atelierul în care şi-a desfăşurat activitatea va purta numele său, „Elena Ghemeş“. Anul trecut, distinsa artistă a trecut în nefiinţă, însă a rămas în amintirea tuturor ca profesorul cu cea mai îndelungată activitate - 31 de ani -, care s-a implicat mereu în activităţile educative, contribuind la dezvoltarea şcolii. În cinstea memoriei sale, astăzi, de la ora 11.00 se va vernisa în holul Colegiului „Regina Maria“ o expoziţie memorială Elena Ghemeş.

Manifestările continuă la prestigioasa instituţie de învăţămînt, în sala „Bibu Miron“, cu o prezentare în limba engleză, „Queen Mary of Romania - Queen Victoria of England“, susţinută de elevi de la clasele a IX-B, a-X-a B şi a XI-a A. La etajul I, în sala 6, va fi organizat concursul „Cel mai bun recitator“. De la ora 11.30, în sala „Sergiu Celibidache“ este programat un moment artistic care îi are ca protagonişti pe elevi de la clasele de coregrafie şi pian. Totodată, în cadrul manifestării va evolua şi corul „Cantilena“, condus dirijor prof. Horaţiu Alexandrescu.