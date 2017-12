Colidiuc, adjunct la Galaţi?

Comisarul şef Dorin Colidiuc va stabili în cursul zilei de astăzi unde va profesa în continuare. El a fost chemat la Bucureşti, la Inspectoratul General al Poliţiei Române, pentru a discuta cu şefii dacă rămâne la Constanţa sau dacă va accepta un post în altă parte a ţării. Dacă în urmă cu câteva zile Colidiuc nu dorea decât ca hotărârea judecătorească să fie pusă în aplicare, respectiv să revină pe funcţia de adjunct de la Constanţa, se pare că comisarului şef i s-a mai propus să fie adjunct la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi. „Am fost chemat la IGPR şi mâine mă voi duce acolo să stabilesc ce voi face în continuare. Am avut mai multe propuneri, au fost nişte discuţii şi pentru Galaţi, dar doar atât. Încă nu m-am hotărât ce voi face”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc. Amintim că, în urmă cu câteva zile, Colidiuc a câştigat, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul pe care l-a intentat Inspectoratului Judeţean al Poliţiei (IPJ) Constanţa şi Poliţiei Române. El a fost demis din funcţie în urmă cu un an şi jumătate, pe vremea când la conducerea IPJ se afla cms. şef Aurelian Zaheu. Pentru că rămăsese vacantă, în luna iulie a acestui an, funcţia de adjunct al IPJ a fost ocupată prin concurs de cms. şef Camil Manea.