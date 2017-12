Actorul britanic Colin Firth, considerat unul dintre marii favoriţi în cursa pentru Oscarul din acest an, graţie rolului regelui George al VI-lea al Marii Britanii din lungmetrajul ”The King\'s Speech”, a primit o stea pe renumitul bulevard al celebrităţilor din Los Angeles. Ceremonia, în cadrul căreia a fost dezvelită cea de-a 2.429-a stea, a avut loc în faţa barului britanic The Pig & Whistle din Hollywood. ”Sunt foarte bucuros că de acum înainte am un colţişor al meu în Hollywood, pe care îl voi numi micul meu colţişor din Anglia, în apropiere de partenera mea Emma Thompson”, a declarat actorul britanic, referindu-se la celebra lui compatrioată, a cărei steluţă onorifică se află în apropiere.

Colin Firth este considerat unul dintre favoriţii la premiile Oscar din acest an, dar şi pentru Globurile de Aur, ce vor fi decernate în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles. Filmul ”The King\'s Speech” a primit şapte nominalizări la Globul de Aur. 2010 a fost un an extraordinar pentru Colin Firth, care a primit premiul BAFTA pentru rolul din filmul ”A Single Man”, regizat de Tom Ford. Acest rol i-a adus actorului britanic nominalizări la toate celelalte mari gale importante ale anului: Oscar, Globurile de Aur şi Screen Actors Guild Awards. Totodată, Colin Firth a fost recompensat cu Performance of the Year Award la ediţia din 2010 a Festivalului Internaţional de Film de la Santa Barbara şi a fost desemnat cel mai bun actor britanic al anului 2010, de către Asociaţia criticilor de film din Londra (London Critics Circle Film).

În acest an, Colin Firth pare să fie unul dintre marii favoriţi în cursa pentru obţinerea Oscarului la categoria Cel mai bun actor în rol principal, graţie interpretării sale din drama ”The King\'s Speech”, în care joacă rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii. Pentru acest rol, Colin Firth a fost deja nominalizat la premiile Screen Actors Guild şi la Globul de Aur şi a fost premiat de asociaţiile de critici de film din Chicago, Phoenix, New York şi Los Angeles.