Colin Powell, scriitor

Fostul general cu patru stele şi fostul şef al diplomaţiei americane Colin Powell a semnat un contract cu editura HarperCollins, pentru cartea intitulată ”It Worked for Me: Lessons in Leadership and Life”, în traducere A funcţionat pentru mine: Lecţii în ledearship şi în viaţă. Potrivit editurii, cartea va conţine 13 reguli pentru leadership şi va dezvălui o serie de istorii personale. Condiţiile financiare ale acordului nu au fost făcute publice. HarperCollins a anunţat că data apariţiei cărţii este mai 2012. Tina Andreadis, purtătoarea de cuvânt a editurii, a refuzat să dezvăluie dacă fostul secretar de Stat Colin Powell va răspunde în carte criticilor exprimate recent în propriile cărţi de memorii de fostul ministru al Apărării Donald Rumsfeld sau de fostul vicepreşedinte Dick Cheney. În cartea sa ”In My Time”, Dick Cheney scrie despre divergenţele lor în legătură cu războiul din Irak şi sugerează că fostul şef al diplomaţiei Colin Powell era ezitant în a-şi exprima opiniile în şedinţele de Guvern.