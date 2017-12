Numele tinerei şi frumoasei artiste Andreea Ignat a devenit tot mai cunoscut în anul 2011, ea fiind o promiţătoare solistă de muzică uşoară, coregrafă şi instructoare artistică. Avea doar şase ani când a urcat pentru prima dată pe scenă, iar acum testează terenul muzicii actuale cu piesa „El Ritmo del Amor”, lansată în vară şi care beneficiază şi de un videoclip a cărui filmare a avut loc, în vară, pe litoral.

La vârsta de 22 de ani, Andreea reprezintă sufletul ansamblului de muzică şi dans „Estrada copiilor”, care a luat fiinţă la Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi. La sfârşit de an, Andreea Ignat a oferit cotidianului „Telegraf” un interviu în care explică în ce fel îşi pun amprenta sărbătorile pe viaţa artistică şi cea personală.

Reporter (Rep.): Ce înseamnă Crăciunul pentru tine?

Andreea Ignat (A.I.): Este o sărbătoare creştină de mare importanţă şi probabil cea mai frumoasă. Consider că atmosfera ei ne inspiră să fim mai buni, mai uniţi şi mai veseli.

Rep.: Ce faci anul acesta de sărbători?

A.I.: Anul acesta mă voi odihni puţin, am ales, de altfel, să-mi petrec sărbătorile alături de cei dragi. Îmi doresc din suflet să intru în atmosfera de altădată, mă refer la cea din copilărie, desigur, când eram cu toţii emoţionaţi, în familie şi între prieteni. Anul acesta, îmi doresc să vină Moşul cel bun cu daruri simbolice şi cu gânduri bune. Mai mult de atât, abia aştept să degust bucatele făcute de maestra noastră din bucătărie, mama.

Rep.: Unde ţi-ai dori cel mai mult să cânţi, în această perioadă a anului?

A.I.: Aproape în fiecare an am cântat de sărbători atât pe plan local, cât şi naţional. Ce să zic… fiind iarnă, cel mai mult aş prefera undeva la munte, unde sunt mulţi brazi şi multă zăpadă.

Rep.: Interpretezi şi colinde? Îţi plac?

A.I.: Da, le ador. Colindele fac parte din viaţa mea! De mică am cântat şi am colindat. Mai mult decât atât, anul trecut am realizat câteva piese de iarnă, cu mesaj deosebit, pe care le cânt la evenimentele la care sunt invitată în această perioadă. Prin ele mă apropii mai mult de public, exprimându-mi gândurile şi stările emoţionale.

Rep.: Ce planuri ai pentru anul 2012?

A.I.: Anul acesta îl finalizez prin numeroase evenimente artistice, alături de ansamblul de copii pe care îl conduc în Galaţi şi prin câteva apariţii Tv la diverse emisiuni, difuzate atât de Crăciun, cât şi de Revelion. Pentru 2012 îmi propun mai multe realizări. Mă gândesc la un album, un nou videoclip şi bineînţeles la mai multe concerte.

Îmi doresc să fiu sănătoasă, iubită şi fericită. Sper să fiu la fel de calmă şi inspirată pentru noile proiecte. Le urez, de asemenea, cititorilor ziarului „Telegraf” sărbători pline de fericire, iubire şi un An Nou reuşit pe orice plan! Să încercăm să fim mai buni şi mai uniţi...