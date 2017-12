Colivă şi sicriu pentru Guvernul Boc

VEŞNICA POMENIRE. „Fie pâinea cât de rea, tot ne luaţi un sfert din ea!”, „Noul cod al muncii, sclavagism modern!”, „Jos Guvernul!”, „Ne-aţi promis lapte şi miere şi ne daţi concediere!”, „Noi şomeri, voi boieri!”. Acestea au fost doar câteva dintre mesajele transmise Executivului de cei aproape 1.000 de sindicalişti care au protestat, ieri, timp de două ore, pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa. Reprezentanţii Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC) au adus la miting două cruci, pe care au „răstignit”, simbolic, „Siguranţa cetăţeanului” şi „Demnitatea poliţistului” şi... o colivă, „pregătită special pentru premierul Boc”, după cum a explicat unul dintre poliţiştii ce au luat parte la „veşnica pomenire”. Şi pentru ca momentul funerar să fie complet, sindicaliştii au venit în faţa Prefecturii şi cu un coşciug, comandat special pentru Cabinetul Boc. „Mesajul nostru pentru actualii guvernanţi este să plece acasă şi să ne lase în pace. Să se ducă, să vină alţii mai competenţi decât ei. Nu suntem de acord cu legea unică de salarizare. Nu vrem modificarea Codului Muncii, pentru că au de gând să facă din contractul individual de muncă pe perioadă determinată o regulă şi nu o excepţie, aşa cum este la ora actuală. Practic, vor să ne transforme în nişte sclavi, care să fie angajaţi cu luna, cu săptămâna sau chiar şi cu ziua, la cheremul patronilor sau instituţiilor publice. Dacă nu suntem ascultaţi nici acum, declanşăm greva generală! Ne-am săturat să fim trataţi cu dispreţ, ne-am săturat ca ei să mimeze dialogul social. Ar trebuie să discute cu noi şi să caute soluţii pentru rezolvarea acestor probleme. În schimb, ei încearcă să dezbine, să destabilizeze mişcarea sindicală din România. Sunt aici aproape 1.000 de angajaţi din sistemul bugetar: profesori universitari, funcţionari care activează în administraţia publică locală, poliţişti, militari în rezervă, angajaţi din sistemul sanitar, colegi de la Oil Terminal, RADET Constanţa, Ecoterm Năvodari, dar şi persoane care lucrează în sistemul privat”, a declarat Ion Caraignat, preşedintele Sindicatului Cartel Alfa, filiala Constanţa.

„HOŢII”. Sindicaliştii şi-au strigat disperarea, cerând demisia actualului Guvern. „Hoţii!”, „Jos Guvernul!” au fost sloganurile care s-au auzit printre fluierături şi sirene. Oamenii spun că tăierile salariale impuse în această vară de Executiv i-au adus la limita subzistenţei. „Sunt funcţionar public în cadrul Primăriei Ciocârlia şi am o vechime de 23 de ani. Ştiţi ce salariu primesc? 544 de lei pe lună. Este imposibil ca în România zilelor noastre să supravieţuieşti cu aceşti bani! Dar cine să se gândească la asta? Guvernanţii? Drepturile noastre, care erau oricum puţine, au fost pur şi simplu eliminate, eradicate. Aştept ca aceşti oameni să ne ia în seamă şi să ne asculte doleanţele pentru că altfel România va fi paralizată”, a mărturisit Daniela Savu. „Pur şi simplu nu ne mai ajung banii pe care îi câştigăm lunar. Avem cheltuieli, facturi, unii dintre noi au făcut credite bazându-se pe veniturile pe care le aveau în urmă cu un an sau doi, iar acum nu mai putem să ne ţinem copiii la şcoală. Muncim, ne facem datoria faţă de ţară, dar guvernanţii îşi bat joc de noi!”, a declarat ag. şef Cristian Ionescu, din cadrul Poliţiei de Frontieră Constanţa, unul dintre sindicaliştii care au luat parte la miting. „Până acum poliţiştii, practic, cofinanţau sistemul. Aduceau bani de acasă pentru birouri, pentru consumabile, ca să poată să-şi facă datoria aşa cum trebuie. De acum înainte acest lucru nu se va mai întâmpla. Gândiţi-vă la faptul că un debutant are un salariu de 800 de lei pe lună. Achită facturile şi, eventual, o rată la bancă şi rămâne fără niciun leu în buzunar. Vorbim despre tineri care se află la început de drum. Cum îi încurajează pe ei statul să-şi clădească un viitor? Mulţi poliţişti vor rămâne fără case, pentru că vor veni băncile şi-i vor executa silit. Aceşti oameni au ajuns la capătul răbdării”, a spus cms. şef Ion Vasilică, preşedintele Biroului Teritorial al SNPPC – IJPF Constanţa. Pe parcursul mitingului, o delegaţie de sindicalişti s-a întâlnit cu subprefectul Mircea Iustian. Protestatarii încercaseră, iniţial, să obţină o întrevedere cu prefectul Claudiu Palaz. Le-a fost imposibil, însă, deoarece reprezentantul Guvernului în teritoriu nu s-a aflat ieri... în teritoriu. „Am discutat azi cu prefectul, care mi-a spus că nu se află în judeţul Constanţa. A fost un gest urât din partea lui. Sincer, nu-l cred”, a explicat liderul Cartel Alfa, filiala Constanţa.

„ANTICAMERA UNEI REVOLUŢII”. „Guvernanţii nu trebuie să uite că orice criză este anticamera unei revoluţii. Măsurile care vizează limitarea activităţii poliţiştilor au fost deja puse în aplicare în mai multe judeţe din ţară. La orele 16.00, posturile se vor închide, pentru că oamenii nu vor să mai lucreze ore suplimentare, neplătite de stat. Ministrul Blaga ne-a ameninţat, la sfârşitul săptămânii trecute, că vom suporta rigorile legii, dar avertismentele lui nu ne sperie. Domnul ministru trebuie să se documenteze mai bine şi să vadă că acel Statut al Poliţistului pe care l-a invocat conţine şi secţiunea drepturi. Mai mică decât cea a obligaţiilor, ce-i drept, dar există. Vineri, vom organiza şi la Bucureşti un amplu miting de protest la care ar putea veni în jur de 5.000 de poliţişti”, a precizat Toader Paraschiv, secretarul general al SNPPC. „Sunt foarte mulţi poliţişti care deja au început să-şi caute alte locuri de muncă. Mulţi vor să plece în străinătate. Întrebarea este cum va mai funcţiona acest sistem în condiţiile în care deja există un deficit de personal imens?”, a declarat sinsp. George Caraivan, liderul SNPPC Constanţa. „Ne-au scăzut foarte mult salariile şi nu mai primim niciun spor. Lefurile sunt extrem de mici. Un inspector fără vechime, dar care are studii superioare primeşte 470 de lei pe lună. Asta ca să nu mai vorbim despre disponibilizările care s-au făcut. Au fost daţi afară oameni, iar angajaţii care au rămas în instituţie abia mai fac faţă solicitărilor primite de la cetăţeni. Legea prevede faptul că fiecare cerere înregistrată de primărie trebuie să primească răspuns în maxim 30 de zile. În situaţia în care ne aflăm la ora actuală, acest termen nu va mai putea fi respectat”, a declarat Antoanela Dancu, liderul sindicatului din Primăria Constanţa. „Marea noastră problemă vizează concedierile colective. Sunt oameni care au muncit o viaţă întreagă în sistemul sanitar şi care acum îşi pierd locurile de muncă. Rămân, pur şi simplu, pe drumuri! Vreau să le transmit guvernanţilor să fie foarte atenţi la ce decizii vor lua în continuare pentru că noi nu vom sta cu mâinile în sân”, a precizat Emil Alexiu, liderul Sindicatului TESA, din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Sindicaliştii au avertizat că mitingurile vor continua în această săptămână, în Piaţa Victoriei.

DECLARAŢIE-ŞOC. Marin Gruia, liderul SNPPC, a făcut, ieri, o declaraţie şocantă la postul Antena 3. Gruia a dezvăluit faptul că a înaintat o solicitare oficială către procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, căreia i-a cerut să confirme sau să nege informaţiile potrivit cărora s-a cerut aprobarea instanţei pentru interceptarea telefoanelor liderilor sindicali, în baza Legii siguranţei naţionale. Acesta a mai spus că asupra poliţiştilor au fost exercitate presiuni pentru renunţarea la proteste, deşi 21.000 de oameni ai legii, din totalul de 25.000 ce fuseseră consultaţi, au fost de acord cu această formă de opoziţie. ”Au început presiuni şi ameninţări la nivel naţional, şefii au fost trimişi în teritoriu să discute cu oamenii”, a declarat Gruia, în direct la Antena 3, adăugând apoi: ”S-a ajuns să se spună că, dacă se vor aresta doi sau trei lideri, vor închide gura poliţiştilor. Trăim într-o ţară în care avem o dictatură modernă”.