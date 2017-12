Coliziune în intersecţie

Un accident de circulaţie s-a produs, ieri, la intersecţia străzilor Ion Adam şi Petru Vulcan din Constanţa. Anton Pantea, de 71 de ani, conducea un autoturism Cielo înmatriculat CT 03 RJF pe strada Petru Vulcan şi, odată ajuns la intersecţia cu strada Ion Adam, nu a acordat prioritate şi a intrat în coliziune cu un taxi plin cu clienţi. În urma impactului, autoturismul Cielo a fost aruncat în gardul unei case, pe care l-a doborît la pămînt, nu înainte însă de a lovi un stîlp de iluminat public. Proprietara locuinţei, Janeta Drăgulescu, a declarat: „Abia intrasem în casă cînd am auzit o bubuitură. Am ieşit în curte şi am văzut gardul distrus. Dacă mai rămîneam afară cîteva minute, era posibil să cadă gardul peste mine. Este a patra oară cînd se întîmplă aşa ceva. Iar trebuie să repar gardul.”. Elena Pontea, de 59 de ani, soţia şoferului autoturismului Cielo, a rămas blocată între fiarele contorsionate ale maşinii, pentru salvarea ei fiind necesară intervenţia unui echipaj de la descarcerare. Femeia, care ]n urma accidentului s-a ales cu multiple traumatisme, a fost transportată la spital cu o ambulanţă. Sebastian Stubiani, de 24 de ani, şoferul taxiului marca Opel Astra, înmatriculat CT 18 SBY, spune că cei doi clienţi pe care îi avea în maşină la momentul impactului nu au fost răniţi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă. „Nu aveam viteză. Abia ieşisem de pe strada Ion Raţiu, cînd, la intersecţie, m-am trezit cu Cielo în faţa mea. Nu am mai putut să evit impactul”, a declarat Sebastian Stubiani. Cei doi şoferi au fost testaţi cu aparatul Drager care a indicat că niciunul dintre ei nu băuse înainte de a se urca la volan. Cazul este cercetat de poliţiştii de la Circulaţie, care vor stabili cine se face vinovat de producerea accidentului.