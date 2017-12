Coliziune pe Canalul Dunăre - Marea Neagră

Două şlepuri şi un împingător cu un convoi de şase barje s-au lovit, ieri dimineaţă, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, accident care nu s-a soldat cu victime sau cu vreo poluare cu hidrocarburi. Potrivit ofiţerilor Căpităniei Zonale Constanţa (CZC), accidentul s-a produs la ora 04.30, la circa nouă kilometri de ecluza de la Agigea. Ei au spus că şlepul motor „Alexander”, sub pavilion Olanda, cu echipaj din Serbia, mergea în paralel cu şlepul nemotorizat 15001, sub pavilion Moldova, încărcat cu grîu, iar din sens invers venea împingătorul Mercur 301, sub pavilion România, cu 6 barje, din care 4 încărcate cu grîu şi două goale. Reprezentanţii CZC spun că, cel mai probabil, cele două nave fluviale s-au apropiat prea mult de linia de mijloc a canalului, iar cînd au trecut una prin dreptul celeilalte, şlepul 15001 şi barja goală 550 s-au lovit. În urma coliziunii, ambele unităţi fluviale implicate s-au ales cu mai multe spărturi de mari dimensiuni, însă din fericire, niciuna nu are gaură de apă şi, ca urmare nu există riscul să se scufunde. Ofiţerii CZC au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului naval şi găsirea vinovatului. Ieri după-amiază, şlepul motor Alexander împreună cu şlepul 15001 şi barja 550 au fost aduse în Portul Constanţa Sud - Agigea pentru continuarea cercetărilor şi a lucrărilor de reparaţii. Totodată, cei doi căpitani fluviali şi pilotul aflat la bordul lui Alexander au fost duşi la o unitate sanitară unde li s-au recoltat probe de sînge. Pe toată durata cercetărilor efectuate la locul accidentului, navele au fost ancorate în siguranţă, pe malul stîng al canalului, astfel încît să nu afecteze navigaţia pe canal.