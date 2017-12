„Colocvii didactice”, manifestare ştiinţifică la Constanţa

Sesiunea de comunicări metodico-ştiinţifice „Colocvii didactice”, devenită de mulţi ani o tradiţie în activitatea profesională şi de cercetare a dascălilor constănţeni, se va desfăşura, şi în acest an, sub patronajul Casei Corpului Didactic Constanţa. Manifestarea va avea loc în zilele de 18 şi 19 aprilie 2008. Reînnoit în 2008 în privinţa manierei concrete de desfăşurare, dar şi a concepţiei pedagogice şi a tematicii de subscriere a subiectelor, în chip de răspuns la contextul socio-cultural prezent, tot mai complex şi mai angajant, simpozionul 2008 se derulează sub titlul generic „Educaţia între cerere şi ofertă”. Secţiunile sale, urmărind fiecare un palier tematic, sînt următoarele: „Profesor în Secolul XXI” - 19 aprilie, la Grupul Şcolar Industrial de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa; „Consiliere şi orientare vs dirigenţie” - 19 aprilie, Casa Corpului Didactic Constanţa; „Director de unitate şcolară/manager/lider” - 18 aprilie, Casa Corpului Didactic Constanţa; „Abordarea interdisciplinară a demersului didactic” - 19 aprilie, Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanţa; „Mai bine un cap organizat decît unul plin” - 19 aprilie, Grădiniţa cu orar prelungit nr. 12 Constanţa; „Autonomia elevului faţă în faţă cu inserţia lui pe piaţa muncii” - 19 aprilie, la Colegiul Tehnic „Tomis” Constanţa; Sindromul „Italia” şi „Spania” - actori şi responsabili - 19 aprilie, Casa Corpului Didactic, Constanţa. Numărul de lucrări înscrise la „Colocvii didactice” este de 250.