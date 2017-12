Colorantul caramel este dăunător sănătății

Colorantul caramel, cel mai răspândit și cel mai utilizat colorant alimentar, poate fi dăunător pentru sănătate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat de Institutul Științific de Sănătate Publică (ISP) din Belgia. Oferind alimentelor o culoare de chihlimbar și gustul specific de zahăr ars, colorantul este utilizat în băuturile pe bază de cola și în bere, dar și în alte tipuri de alimente precum sosurile, oțeturile, înghețata, fructele uscate. Rețeta de bază este adesea modificată prin adăugarea de amoniac (E150b), sulfiți (E150c) sau cele două substanțe chimice combinate (E150d). Obținut prin topirea zahărului în apă, caramelul poate produce, sub influența căldurii, noi substanțe dintre care ISP a detectat patru cu potențial toxic: THI (o substanță care împiedică funcționarea corectă a reacțiilor imune ale organismului), 5-HMF (o substanță care are un potențial ridicat de toxicitate), 2-MIE și 4-MEI (agenți cu potențial cancerigen). În ceea ce privește legislația, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară este prudentă "deoarece are doar date limitate privind nivelurile reale ale acestor substanțe nou formate în produsul alimentar final". "Concentrațiile de substanțe sunt verificate doar la producția de caramel", a precizat ISP.