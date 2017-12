Colţ irlandez la Universitatea „Ovidius”

Universitatea „Ovidius” din Constanţa a avut, ieri, oaspeţi de seamă. Este vorba despre ambasadorul Republicii Irlanda la Bucureşti, Gerard Corr. În prima parte a vizitei, Excelenţa Sa s-a întâlnit cu studenţii Facultăţii de Litere, după care a purtat discuţii cu reprezentanţii unităţii de învăţământ superior. „Scopul vizitei Excelenţei Sale a fost acela de a cunoaşte mai bine Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Ambasadorul a venit cu o ofertă de colaborare culturală, ştiinţifică şi de schimburi de cadre didactice şi studenţi din partea universităţilor şi instituţiilor irlandeze. Am luat în discuţie acest lucru şi urmează ca atât noi, cât şi autorităţile irlandeze să analizăm acest lucru în vederea unei colaborări instituţionale”, a declarat prorectorul Universităţii „Ovidius”, Florin Anghel. El a precizat că, în urma discuţiilor purtate cu ambasadorul Republicii Irlanda la Bucureşti, se intenţionează ca în cadrul Facultăţii de Litere să se înfiinţeze fie o bibliotecă irlandeză, fie un Irish Corner (colţ irlandez - n.r.), care să ajute studenţii la mai buna cunoaştere a istoriei, limbii, culturii şi civilizaţiei irlandeze. Potrivit Excelenţei Sale, Ambasada Republicii Irlanda la Bucureşti are legături puternice cu Facultatea de Litere, joncţiune care s-a creat de-a lungul timpului. „Pentru noi este o provocare să ridicăm ştacheta şi să dezvoltăm şi mai mult colaborarea cu instituţia de învăţământ superior. În cadrul întâlnirii pe care am avut-o cu conducerea universităţii, am discutat despre nevoile acesteia şi am ajuns la concluzia că trebuie să lucrăm la două aspecte. În primul rând, să încurajăm schimbul de experienţă academică între facultăţi şi, în al doilea rând, să înfiinţăm un spaţiu, aşa cum există şi American Corner în cadrul Facultăţii de Litere, unde oamenii pot veni să afle mai multe despre cultura noastră”, a spus Gerard Corr. În altă ordine de idei, Excelenţa Sa a declarat că judeţul Constanţa este un exemplu pentru UE în ceea ce priveşte comunitatea mixtă formată din mai multe culturi. „Constanţa este un muzeu de diferite naţionalităţi. Este o lecţie pentru noi faptul că pot exista astfel de comunităţi puternice formate din diferite naţionalităţi”, a afirmat ambasadorul Republicii Irlanda la Bucureşti.