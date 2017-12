Colțul Troll-ului - Apleacă-te, Apple, și plătește!

Hu hu! CE a cerut Irlandei să recupereze 13 miliarde euro de la Apple, bani care-ar fi trebuit să ajungă la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite, în perioada 2003 - 2014, dar care s-au volatilizat în eter după ce autoritățile de la Dublin au decis să acorde diverse facilități fiscale gigantului american, lucru interzis - în mod ironic - de legislația (comunistă) privind ajutoarele (tot comuniste) de stat. Potrivit comisarului comunitar pentru Concurență, cu al cărui nume n-o să-ți încarc memoria, tratamentul preferențial a diminuat povara Apple la... 0,005% în 2014. Și te mai miri că-i cea mai profitabilă, valoroasă și mirobolantă corporație din lume. CE a descoperit și câteva practici evazionist-jmekere, precum alocarea profiturilor unor „head offices“ care existau doar pe hârtie și care nu plăteau taxe nicăieri. Cool! Evident, Irlanda a anunțat că face recurs la decizia Comisiei, susținând, prin ministrul de Finanțe, că „nu a acordat un tratament preferențial Apple și nici ajutoare de stat“. În fine, pusul piciorului în pragul mega-corporațiilor nu-i mare noutate, însă cazul gigantului IT american ar putea stabili un nou record (ca sumă). În ianuarie, spre exemplu, Comisia a ordonat Belgiei să recupereze circa 700 milioane euro de la 35 de companii, între care British Petroleum, reprezentând scutiri fiscale ilegale. De asemenea, CE a decis că Starbucks trebuie să achite 30 milioane euro Guvernului olandez, iar Fiat Chrysler - o sumă similară Luxemburgului; aici există și investigații în derulare privind acordurile dintre autorități și retailerul Amazon.com și celebrul clown McDonald's.