Colțul Troll-ului - Blocați în nămeți din răzbunare

În America, dacă ieși din casă pe viscol și te găsește poliția înghețat în mașina blocată, primești o pătură și un ceai... în arest. În România, după atâta amar de comunism, lumea privește codurile multicolore de vreme rea ca pe niște legi marțiale impuse de statul securist. Nu ninge pentru că e iarnă. Nu. Ninge pentru că jegoșii ăia de la putere vor să stai tu acasă, ca să fure ei în liniște. Cum vede gheață de zece centimetri, strat de zăpadă de 30 centimetri și vizibilitate zero pe șoseaua „inter-satală“, în românul nostru se activează gena „rage against the machine“ - „Grijania mă-sii de stat mafiot, ia să-mi iau eu Dacia 1900-toamna și să-mi fac de treabă la oraș. Să vină penibilii ăia să mă salveze din câmp și să rămână și ei blocați. Să-nghețe și ei, așa cum îmi îngheață și mie sângele-n vene când e zi de plătit impozite!“. Altfel e greu de explicat de ce la FIECARE „infern alb“ găsești mașini cu zecile prin nămeți, pe drumuri care leagă varii localități d-astea uitate de logică. Nu-i ca și cum nu văd și ei avertizările meteo și știrile clasice cu țara paralizată, drumurile închise și trenuri anulate... E clar că ies din casă din ură, din răzbunare. Mai e, probabil, și categoria „Toma Necredinciosul“ - „Exagerează ăștia de la televiziuni, bă! M-am uitat eu pe geam și nu-i așa horror!“. Aș fi curios să știu dacă există români care rămân blocați la fiecare viscol. Să se facă un sondaj, ceva. Sau dacă unii chiar își învață lecția, după ce fac frigul câteva ore pe maidan.