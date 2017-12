Colțul Troll-ului - BOR de draci!

20:28:37 / 04 Noiembrie 2015

Vai de noi

Citind comentariile anterioare,mi-am dat seama imediat de nivelul de cultura al celor care le-au postat.Ca politica in Romania este un FAKE,stim cu totii asta.Ca Biserica din ziua de azi face specula si beleste enoriasii(citeste naivii)de bani,produse,etc....stim si asta.Deranjant este modul in care ne exprimam aici.V-ati gandit insa vreodata ca politicul si biserica merg mana in mana???Stiati ca sunt orase care la 10 biserici au un singur spital???Sau ca la fiecare 300 biserici,abia exista un azil de batrani??De politicieni pedofili nu am auzit.La BOR....DA!!!De politicieni homosexuali,rar de tot auzi.La BOR,frcvent.Mai nou,BOR are si violatori.Pai cu astia vreti sa deveniti voi sfinti???La astia va duceti voi cu capetele plecate???