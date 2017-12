Colțul Troll-ului - Casă de marcat românească, virtuală și ieftină ca braga

Pare greu de crezut, dar în Românica se mai întâmplă și lucruri OK. Fondul de accelerare Risky Business și fondatorul Marty Restaurants, Marcelus Suciu (care este și investitor în fondul cu pricina), au anunțat o PRIMĂ investiție, de 70.000 euro, într-un start-up românesc, care dezvoltă o casă de marcat virtuală (Ebriza). Pe scurt, instrumentul reduce SEMNIFICATIV costurile operative ale cafenelelor, restaurantelor, micilor magazine și comercianților aflați la început de drum, care, în mod uzual, trebuie să investească în soluții scumpe de gestiune și case de marcat electronice. Cheia din spatele Ebriza este integrarea cu diverse sisteme de livrări, furnizare și contabilitate existente deja în piață. Casa de marcat virtuală facilitează accesul firmelor și la imprimante fiscale wireless; practic, întreaga activitate poate fi coordonată în mod LEGAL de pe o simplă tabletă, prin plata unui abonament lunar. Există, bineînțeles, și o perioadă de probă, gratis. Risky Business este un fond privat de accelerare, pornit la Cluj-Napoca în ianuarie 2017; el reunește peste 30 dintre cei mai proeminenți antreprenori și investitori din Transilvania. Fondul are la dispoziție 250.000 euro, pentru primul an de activitate, și va investi circa 20.000 euro/start-up, la care se adaugă o co-investiție de maximum 100.000 euro din partea membrilor săi. Proiectele care pot primi în acest an sprijin financar au fost depuse până la 15 februarie. Dacă ai o idee cool, fii pe fază.