Colţul Troll-ului - Cronica unei alimentări eşuate

Patru dimineaţa. Pe drumul care leagă Ovidiu de Constanţa, apăs pedala de acceleraţie şi am senzaţia ciudată pe care o experimentezi când calci pe o treaptă invizibilă şi îţi pierzi balansul. Acul urcă brusc la vreo 4.000 de turaţii, dar motorul tace, iar maşina pierde viteză, se împiedică de câteva ori şi se opreşte. La mică distanţă de turometru, un alt ac e căzut de ceva vreme sub linia care seamănă groază în bugetul lunar. Speram să fi ajuns măcar la prima benzinărie de la intrarea în oraş. Dar nu-i panică! E una aici, la câţiva metri distanţă. Din păcate, e pe partea cealaltă a „drumului morţii“, pe care, de voie, de nevoie, trebuie să îl traversez pe jos. Îmi fac curaj, pun urechea pe asfalt, ca nu cumva să fiu luat prin surprindere de cine ştie ce beizadea cu Ferrari, şi trec, făcând chiar şi un salt artistic peste „fileul“ de ciment care desparte sensurile de mers. Menţionez că a fost prima dată când am rămas fără benzină, aşa că, dacă n-aţi păţit-o până acum, luaţi aminte. Bună seara, bună seara. Am rămas în pană, vreau nişte benzină în ceva. N-avem voie, vine răspunsul, la care, sincer, nu mă aşteptam. Păi, păi… şi eu ce fac? Vă dau ceva şi puneţi singur. A, OK! (?!?) Hai să-mi daţi ceva. Şi începe căutarea unui recipient. Observ un bidon de plastic, tăiat de la jumătate, care conţine o supă de apă de ploaie şi mucuri de ţigară. Pot să îl iau pe ăsta?. Nu, că e scrumiera noastră. Păi se fumează aici? Nu. OK… Văd o stropitoare. Asta? Nu, că în ea punem apă. OK… Omul începe să deschidă tomberoanele şi să caute febril, dar nu găseşte nimic. Aş cumpăra o canistră, dar, înainte de a da banii pe un plastic supraevaluat şi vândut cu un adaos mai nesimţit decât profitul benzinarilor, salvarea vine dintr-o pubelă mică, aflată chiar lângă pompă. O sticlă de apă plată goală, uşor slinoasă, pe care o umplu cu grijă. În fine, dau şi pe lângă, dau şi pe mine, dar e OK. Intru la casă, întind o bancnotă de 50 care luceşte sub lumina de neon, îmbibată cu benzină, şi spun degajat: „Sticla de la pompa 2“. Casieriţa nu râde .