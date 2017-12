Colţul Troll-ului - Cum să-ţi faci imperiu în Caraibe

Recent, pe internet, extensia .org a unei adrese faimoase s-a schimbat brusc în .sx. Hmm... un gigant al site-urilor de torrente, binecunoscut pentru problemele cu legea, se mută. Dar ce să fie acest .sx? Ei, bine, este vorba despre insuliţa Sint Maarten din Caraibe, independentă din 2010, când s-a rupt de Antilele olandeze. Un paradis fiscal standard, al cărui Guvern a fost starul unui scandal uriaş de corupţie, fiind acuzat de legături cu mafia siciliană. Insula Sint Maarten nu produce nimic. Singura firmă cu adevărat importantă este aeroportul. Insula are o suprafaţă de 34 km pătraţi, o populaţie de puţin sub 40.000 de oameni şi, atenţie!, un PIB de 400 milioane dolari (11.400 dolari pe cap de locuitor), numere la care România, statul nostru european, integrat în sisteme şi scheme şi proiecte comunitare, nici nu visează. Ba mai mult, ruptă de Olanda, Sint Maarten e ferită, în mare parte, şi de orice supraveghere, aşa că, pe lângă fonduri de investiţii, mafioţi şi moguli, atrage şi o mulţime de „netreprenori“ (întreprinzători pe internet). Există chiar un site special, numit „Get your .sx!“, unde, în doi timpi şi trei mişcări, ai domeniu înregistrat în Sint Maarten, Caraibe, şi poţi să-ţi vezi liniştit de treabă. Ba mai mult, site-ul oferă şi o funcţie „Whois“, prin care te poţi minuna de ce „vecini“ faimoşi ai. Pe moment, banii sunt în siguranţă acolo, dar rămâne de văzut cât va mai dura distracţia. După recentul scandal din Insulele Cayman, când autorităţile au încălcat „legea tăcerii“, publicând o listă cu fondurile de investiţii înregistrate la umbra palmierilor, investitorii au început să caute alternativă, iar căutarea le-a fost făcută şi mai febrilă de dezastrul Cipru. O listă oficială a paradisurilor fiscale nu există, dar cine ştie ce se ascunde prin vastul Pacific şi prin pădurea ecuatorială. N-ar fi exclus să existe o bancă a papuaşilor...