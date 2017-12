Colțul Troll-ului - Fă-te frate cu dracu', până convertești creditul

Nu-i troll-ul mare fan al deputatului de Țara Oașului, Andreea Paul, dar câteodată le zice bine. Și ea, ca și majoritatea oamenilor cu ceva background în economie, și-a făcut cruce când a auzit estimările băncii centrale despre impactul conversiei creditelor în franci elvețieni la cursul istoric. Numărul avansat de BNR e de 1,67 miliarde lei. Ba mai mult, Isărescu & Co. amenință cu deteriorarea cursului leului. Andreea Paul contrazice, însă, gașca veselă din BNR - „Conversia este o măsură administrativă aplicată o singură dată, pentru că băncile implicate în creditarea în franci au eșuat în negocierile individuale. BNR are capacitatea să absoarbă acest șoc dintr-un singur foc, având o rezervă valutară aflată la unul dintre cele mai ridicate niveluri din ultimii ani - 33,29 miliarde euro, plus 103 tone de aur. Ba mai mult, BNR are obligația să intervină. Doar voință să fie. De altfel, face asta deja, de fiecare dată când Finanțele au de rambursat o rată mare în valută a datoriei publice. MFP merge direct la banca centrală, nu în piață, ca să nu deregleze cursul de schimb“. Și nu doar deputatul în cauză atacă BNR. Cei de la agenția de rating Fitch notează, în stilul pasiv-agresiv, că, pentru conversia în lei a creditelor în CHF, nu există niciun impact imediat asupra ratingului. Poate se aude asta și la BNR...