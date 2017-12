Colțul Troll-ului - Fii obez singur, bă, că nu te-am înjurat de mamă!

În celebrul show „I'm telling you for the last time“, comicul american Jerry Seinfeld ataca lanțul de restaurante McDonald's pentru anunțul vânzării hamburgerului cu numărul 1.000.000 - „OK, și ce dacă? Cui îi pasă? Ce-ar trebui să se întâmple acum? Să facă vacile coadă la ușa restaurantului și să spună că nu se mai opun măcelului?“. Asta mi-a venit în cap când am văzut, în Inbox, un e-mail de la concurența McDonald's, KFC, care anunța lansarea unui nou produs, în ediție limitată. Reacția a fost similară cu cea a lui Seinfeld: „OK, și ce dacă? Generația modernă s-a predat deja în fața fast-food-urilor, copiii obezi se târăsc pe stradă și, dacă i-ai tăia cu o lamă, n-ar curge sânge, ci grăsime, mulțumită puiului „bio“ din produsele astea noi și sosurilor „homemade“, adică procesate în aceeași cuvă în care se mai fac șampoane, lubrifianți pentru motor și adeziv pentru protezele dentare. Ce-ați dori să se întâmple? Să vină copiii și adolescenții obezi cu banii din alocație și să se predea?“. În fine, în același comunicat, KFC se laudă și cu reclamele la noul produs, în care ni se transmite că e mai bine să fim singuri, căci gustărica nouă e atât de mică încât n-ai cum să o împarți. Într-un fel, e mai bine așa. Dacă vrei să fii obez, fă-o singur, nu-i trage și pe alții după tine.