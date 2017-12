Colţul Troll-ului - Forumul trece, leafa merge...

Îi invidiez sincer pe cei care discută cu un singur tip de oameni. Patronul unei firme de piuliţe vorbeşte cu cei care fac piuliţe. „Fă piuliţa mai repede!”. Da, şefu’. „Fă mai multe piuliţe!”. Da, şefu’. Ideea este de continuitate, de acel „Da, şefu’” spus în mai multe feluri, de luni până vineri şi uneori şi în weekend. Te obişnuieşti cu anumite soiuri de conversaţie şi viaţa e OK. În alte domenii, în schimb, salturile sunt monumentale. Treci de la „Da, şefu’” la „randamentul curbei FX în swap” şi „leziuni toracice metempsihotico-naşpa” în decurs de trei ore, de nu mai ştii cum să ceri ţigări la chişoc. Vinerea asta, spre exemplu, forum. La masă, o mulţime de caractere. Fiecare a vorbit altfel. Iată, spre amuzamentul colectiv, ce mi-au auzit urechile. Nu se dau nume.

• Ministru (discurs pro-activ): „Am făcut 90% din planul X. În perioada IMEDIAT URMĂTOARE facem şi restul de 10%. Nu dăm deadline, că nu-i frumos. Apoi, avem un uber-plan de dominaţie mondială. Se mişcă angrenajele, se schimbă lucrurile. Am discutat cu X de la Comisia Europeană şi am primit încurajări. Deci e bine ce facem. Şi o să tot facem ce-ar fi trebuit să facem acum multă vreme, dar deh! erau CEILALŢI la putere”.

• Politician (discurs să fie): „Ne-am întâlnit astăzi pentru a ne vedea cu ocazia prilejului pentru a discuta ceea ce avem de vorbit. Ce a spus ministrul... Chiar, ce-a spus ministrul? E bine ce a spus şi trebuie să facem aşa, pentru că aşa e bine. Dacă nu facem aşa... e rău, evident”

• Şef de regie (la derută, defensiv agresiv): „Vă rog, nu faceţi confuzie. Spuneţi de AVAC, dar de fapt acum se numeşte AAAC. Trei A. Ţin să subliniez. Trei A, nu faceţi confuzie. Deci AAAC, nu AVAC. Să fim înţeleşi. E clar că am schimbat numele doar ca să-l putem da afară pe prostul de dinainte, dar aşa e în tenis. Zgură. Şi se zgură că nu fură... he he, ce glumă am făcut. Aveaţi întrebări? Cum? Domnule, v-am mai zis. AAAC. Nu AVAC. N-avem ce discuta”

• Avocat (prea tehnic, prea ca la ţară): Contractul vine prin contabilitate, revine în acreditiv şi comodat, sare pe biroul secretarei... şi aici a cam ieşit lumea din sală.