Colțul Troll-ului - Halepă, sinonim nou în DEX pentru inconsistență

Încep să cred tot mai tare că Halepa noastră are o înțelegere cu cineva. Altfel e greu de explicat lipsa asta totală de consistență. Azi și-o ia de la Penetta de nu știe pe unde să fugă, mâine, la Turneul Campioanelor, o bate cu ochii închiși. Acum o bate Șarapova ușor, acum o bate greu, acum o bate așa și-așa. Acum e favorită 3 și câștigă, după care o fac tembelii favorită 1 și pierde. Îmi închipui că-i frustrant tare să fii cu adevărat fan Simona Halep. Nu știi niciodată la ce să te aștepți. Acum e-n finală, acum e eliminată în turul întâi de cine știe ce număr 100-toamna din clasament. Probabil și pentru adversare e enervant (mai puțin pentru Șarapova, fiindcă... Rusia!). D-aia s-a și retras Serena Williams de la Singapore. Și-a adus aminte de anul trecut, când a fost umilită-n grupe și s-a pregătit pentru o super-luptă-n fazele eliminatorii, doar ca să dea de-un bișon havanez de Constanța de partea cealaltă a fileului. Cine-are nevoie de o existență plină cu semne de-ntrebare? În niciun caz Serena, mai ales la vârsta ei. Oricum, americanca poate să doarmă liniștită vreun an, dacă nu mai mult. Va fi number one in absentio, ca să zic așa, căci are aproape 10.000 de puncte ATP, iar „adversarele“ sunt pe la 5.000 și ceva. O să ziceți că sunt hater, că e greu să joci la nivelul ăla, că eu nu am finanțat-o pe Halepa, că nici nu visez să ajung acolo (ar fi ciudat, ce-i drept, să joc în turneul feminin) și că doar oamenii ciudoși/invidioși o critică pe Halepa, nu ca cei din reclama Vodafone, care-o susțin pe Halepa pe Facebook și dau Like și-atunci când pierde și ca toți candidații la Primărie și Președinție, care țin cu Halepa la fel cum cred în Dumnezeu. Răspunsul meu: pariați o dată pe Halepa și vă trece pasiunea pentru tenis imediat.