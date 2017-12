Colțul Troll-ului - Hoțul român nu e hoț destul dacă nu e și prost

Mentalitatea asta românească proastă, cu dușmanii care trebuie să moară de invidie, te bagă la închisoare. Uitați-vă la primarul din Șelimbărul sibian. Dai un super-tun de 100 și ceva de milioane de euro și, după mintea ta de român imbecil, îți faci palat suflat cu aur, cu grădină prin care aleargă ciobănești tibetani și dinozauri crescuți în eprubetă, ca-n „Jurassic Park“. Plus piscină olimpică, în care și clorul e luat de la un „boutique“ de lux, de la care-și cumpără și Elena Udrea hârtia igienică și otrava pentru gândacii de 10 cm din celulă. Și de ce? Ca să te respecte sătenii ăia amărâți, care freacă menta în grădină și toarnă copii întru gloria alocației și ajutorului social? Ca să moară de ciudă inamicii politici? Să te găsească DNA mai repede? Vrei să scrii și tu o carte și simți că doar după gratii îți vine inspirația? Mai bine fă-ți dușmani în altă parte, preferabil într-un mic arhipelag din Pacific. Să ai dușman pe insula vecină și să-ți faci pe insula ta ce vrea mușchiul tău de politician român pus doar pe furat. Rezervație naturală să faci, pistă de raliu, o discotecă de țară și o șosea de centură cu prostituate care nu te-așteaptă decât pe tine, căci tu ești singurul boss de pe insula aia. Și-un cazino poți să-ți faci, cu blackjack și mai multe prostituate, că nu plătești impozite. În România, lasă doar apartamentul mamei, confort 1, și un vehicul de bun gust. Hai nu un Logan, să nu pari chiar om low-cost. O Skoda, un Renault, o mașină d-asta fără personalitate, dar care-i fiabilă tare și are piese ieftine. Eu să te-nvăț...

Citește și:

A plecat liber din Primărie deși a dat un tun de 114 milioane de euro

Percheziții la Primăria Șelimbăr