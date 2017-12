Colțul Troll-ului - Înapoi în comunism, prin supermarketuri

06:03:57 / 19 Iunie 2016

Nu e chiar asa!

Supermarketurile nu aplica decat in parte legea cererii si a ofertei, pentru ca in realitate promoveaza si vand produse fabricate in tarile lor de origine. Ele nu joaca cinstit pe piata libera. Daca un producator roman vrea sa isi vanda produsele prin supermarket atunci trebuie sa plateasca o serie de taxe care limiteaza de fapt accesul produsului romanesc. Legea e foarte buna. Sa nu uitam ca la topor, coada se pune din lemn. Asa si cu acesti specialisti"romani" din economie! Ce au facut ei pentru promovarea produselor romanesti??!