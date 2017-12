Colțul Troll-ului - Încă un iepure alunecos pentru ogarul BNR

Suntem salvați? Sau pierduți? Pare-se că BNR ar lucra în mare secret la un plan de investiții și măsuri pentru următorii cinci ani, care să producă o creștere economică de peste 5% pe an, dar fără a dezechilibra ceilalți indicatori macro, care-s bine echilibrați acum, ca un soi de consolare artificială pentru faptul că, în realitate, țara asta-i praf și pulbere. Planul trebuie prezentat președintelui Klaus Iohannis până la sfârșitul lui iunie, potrivit zf.ro. Nu de alta, dar președintele vrea să prezinte strategia de dezvoltare 2016 - 2020, prin care România încearcă imposibilul - să prindă din urmă Europa de Vest. Desigur, dacă Germania ar îngheța acum în timp, ne-ar lua vreo 25 - 30 de ani să o prindem. Problema e alta. Ce au cerut Isărescu & Co. în schimbul unui plan de acțiune? Poate o revizuire a deciziei de a pune bețe-n roate Comitetului Macroprudențial? E clar că găștii vesele nu i-a convenit când Iohannis a refuzat să ofere binecuvântare prezidențială pentru un comitet care să ofere recomandări oligatorii (!!!) autorităților și justiției. Apoi, de ce să credem că BNR e în stare de-un plan coerent de acțiune? În fond și la urma urmei, acolo lucrează oameni precum Liviu Voinea. Și, după cum scrie ex-bancherul Lucian Isar pe blogul său, singurul motiv pentru care Voinea, cu zero experiență bancară, a ajuns în CA la BNR este că a avut carnet de partid de culoare corectă. Pe de altă parte, banca centrală a demonstrat, în ultima vreme, că aleargă după prea mulți iepuri și că e mult mai interesată ca lucrurile să meargă bine într-un univers paralel, în care n-a scăzut TVA, n-au crescut salariile și n-a fost criză. Ce să mai vorbim de ținta de inflație, ratată cu grație și eleganță în 999 din 1.000 de cazuri. Să n-aibă și creșterea PIB aceeași soartă...