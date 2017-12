Colțul Troll-ului - Kafka, surprins la DNA - „Luam notițe“

Fostul șef al ANAF Gelu Ștefan Diaconu a publicat, pe blogul său, o parte din rechizitoriul în baza căruia a fost plimbat pe la DNA și, ulterior, demis din funcție. E Kafka, frate! E de-un absurd care-l face pe Kim Jong-Un să moară de oftică. Practic, singura acuzație care i se aduce este aceea că a emis două circulare nelegale, prin care a dispus suspendarea deciziilor de impunere privind plata CASS pentru dobânzile acumulate de alocațiile copiilor depuse în conturi. Ce?!? Exact. Ideea că această decizie ar fi ajutat, de fapt și de drept, un grup restrâns de persoane (cealaltă parte din dosar, Mădălin Voicu & Co.) să scape de plata unor sume la bugetul de stat... „Niciodată în viața mea, până la 8 februarie 2016, nu am vorbit cu cineva din ANAF sau din exterior (de pe întreaga planetă!) despre Asociația Partida Rromilor ProEuropa. Pe Mădălin Voicu îl știu din mass-media, datorită notorietății sale“, notează Diaconu. De fapt și de drept, spune el, o anomalie din Codul Fiscal a făcut ca aplicația informatică a Fiscului să trimită decizii de impunere de sute de lei pentru venituri de 2 - 3 lei, întrucât CASS se calcula la venitul minim și nu la venitul efectiv, potrivit legii - „Am aflat cu stupoare că DNA apreciază că am suspendat emiterea acestor decizii, care vizau sute de mii de copii și persoane cu venituri modice, pentru a ajuta, de fapt, un grup restrâns, de câteva sute de persoane, pentru niște sume mult mai mai mici decât cele pe care le-ar fi plătit părinții copiilor și bătrânii cu dividende de 2 - 3 lei rezultate din vestita cuponiadă“. Și mai tragi-comic este că Antifrauda, parte a ANAF, a sprijinit DNA la instrumentarea dosarului privind fraudarea fondurilor europene de către gruparea în cauză. Dacă nici dosarul lui Diaconu nu-i fabricat... În fine, întregul rechizitoriu poate fi citit aici - www.geludiaconu.com.