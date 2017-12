Colțul Troll-ului - La omul gospodar, nici impozitul nu trage

Nici pauza cu lumină din lumină și liber la mâncat ca porcul n-a stopat revoluția fiscală anunțată strategic de Guvern, fix înainte de Paște. Impozitul pe venit, respectiv globalizarea veniturilor pe familie, susținut de consultanți fiscali în sarcina cărora va cădea administrarea a șapte milioane de „gospodării“ (households, în original), rămâne în picioare, cu deadline 2018. De ce? Naiba știe! „Impozitul pe venit aduce azi la buget (cota este de 16%) aproape 30 miliarde lei, din care 24,7 miliarde lei înseamnă impozit pe salariu. Dacă trecem la noua formulă (10% taxă pentru venituri care sar de 2.000 lei, zero pentru ce-i sub prag, plus eliminarea impozitului pe dividende), rămânem cu 18 miliarde lei, sumă a cărei administrare costă oricum o groază, pentru că reglementarea este confuză. Ne spune ministrul Finanțelor că planul este să urce costurile de administrare cu 700 milioane lei, ca să se managerieze o... scădere cu zece miliarde lei a veniturilor? Și, până la urmă, cum administrăm toată informația asta (date despre gospodării etc.)? Centrul de calcul al ANAF este la pământ, din păcate. Nu s-a mai investit nimic de ani de zile“, notează avocatul Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Finanțe. Și o altă nedumerire - „Vrem impozit pe gospodării, dar nu mai vorbește nimeni de taxarea sumelor parcate în paradisuri fiscale? Hmmm... Oare de ce?“. Se uită, de asemenea, faptul că din TVA se strâng la buget doar 59 miliarde lei, randamentul colectării fiind de cel mult 60% (sub Bulgaria, care are 85%). „Cea mai mare parte din frauda TVA este de tip carusel și n-ar fi posibilă dacă am avea și noi taxare inversă. Așa ceva nu-i posibil fără o modificare a Directivei UE, pusă deja în discuție de Comisia Europeană, la presiunile Cehiei (în decembrie 2016 - n.r.). La noi nu vorbește nimeni de asta! Ai noștri nu-s interesați de marea fraudă, dar vor impozit pe gospodării, să trimită inspectori pe coclauri ca să numere „oole“ oamenilor...“, conchide Biriș.