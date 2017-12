Colțul Troll-ului - Lamentația creditului blocat

Circulă zvonuri că Prima Casă va primi din nou sprijin financiar, pe motiv că piața creditării imobiliare e blocată. Evident că e blocată, căci era susținută aproape în totalitate de subvenția guvernamentală. Și niciun tehnocrat-funcționar nu vede pericolul din chestia asta... Fannie Mae & Freddie Mac? 2008? Criză? Hello? Nicio șansă! Băieții par să fie spălați pe creier de bancherii care-au majorat recent avansul creditelor de gen, la 35 - 45%, de nu mai vând nimic. Zero barat. Blocaj. Să reducă avansul? Nu, căci creditele astea pică sub incidența dării în plată și e „riscant“. Așa că așteaptă bani de la Guvern, prin Prima Casă, programul scăpat din ghearele „populismului“ DIP. Oricum, ce-i cu lamentația asta, se întreabă avocatul Gheorghe Piperea - „De ce să te împrumuți acum pe 20 - 30 de ani, că se „pregătesc“ atât de multe furtuni financiare și economice? Și de ce nu ar fi bine ca cineva cu capul pe umeri să vină și să stăvilească apetitul ciudat al românilor pentru credite, în condițiile în care singurul entuziasm vizibil al băncilor este pentru ACEST tip de împrumuturi, nu pentru finanțarea economiei (așa cum le place să spună, când sunt amenințate cu închiderea - n.r.)? Unde-s macro-prudenții când ai nevoie de ei? Nu ne-au fost suficiente experiențele nefericite din 2007 - 2008 și chiar 2015?“. Oricum, să încerci să legi așa-zisul blocaj al creditelor ipotecare de legea DIP (cum fac canalele media apropiate bancherilor) nu-i doar forțat și artificial, ci și de natură să probeze „cât de aberanți au fost și sunt cei care consideră legea DIP drept principalul risc sistemic sever al țării“, mai spune Piperea. Și-n plus, numărul cererilor de dare în plată pare că s-a blocat la aproximativ 5.000. Mare risc, mare.