Colțul Troll-ului - Leac miraculos! Când ești trist, fă poze-n cimitir!

Am trăit să o văd și pe asta - fotoreportaj din cimitir, de Paștele blajinilor... Măcar de-ar fi avut o tentă de culoare - „Țiganii fac grătar pe aleea cimitirului și dau mici de pomană“. Sau - „Doi morți s-au ridicat din mormânt, enervați la culme că țambalistul tarafului nu cânta pe timp“. Sau - „Popa i-a invitat pe oameni să acceseze site-ul bisericii, pentru versiunea completă a veșnicei pomeniri“. Dar nu. Doar niște poze cu oameni (nu neapărat) triști, pe lângă morminte, de stai și te întrebi ce soi de om tre' să fii ca, de la tine de acasă, să vezi pe FB un link de genul „Fotoreportaj din cimitir“ și să exclami „Oau, de când îmi doream să văd niște oameni îndoliați, care așază flori pe morminte! Bine că au fost ăștia acolo și au făcut poze, că altfel mă plictiseam de moarte (de moarte, he he he) duminica asta!“. Poate n-ar strica o vizită la psihiatru, băieți... Pe bune, dacă dai click pe un asemenea link, ești mai defect decât unul/una care așteaptă „știri“ de genul „Bate vântul - s-a închis portul“. Ce urmează? Fotoreportaj pe holul de la Urgențe? „Oameni pe targă! Disperarea li se citește în ochi, excepție făcând persoana care și-a scos un ochi cu o furculiță de plastic, de la catering, caz suspect, de altfel, pentru că chinezăriile alea sunt proaste și se rup la cel mai mic contact!“. În baia de la mall? „Bărbați și femei care își fac nevoile, înainte de o rundă de shopping! Se spală sau nu pe mâini? Dezastru de igienă publică!“. Hai mai bine să nu.