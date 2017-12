Colțul Troll-ului - Leafa secretă a pensionarului Isărescu

Cât încasează lunar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu? Campania de dezinformare în legătură cu veniturile sale e foarte perseverentă, dar unii oameni, precum fostul bancher Lucian Isar, știu ce și cum - 40.000 euro (!?!). „Și nu, nu mă refer la venituri de la firma sa, Măr SRL, și nici la tranzacții anterioare, ci doar la pensie plus salariu plus bonusuri de performanță plus participări la ședință, toate legate de poziția de guvernator al băncii centrale. Ăsta este motivul pentru care Isărescu refuză publicarea veniturilor în declarația de avere. Culmea, legea ANI se aplică, fără excepție, tuturor cetățenilor români aflați în poziții publice. Nu face excepție nimeni, nici președintele țării, nici șefii serviciilor secrete și nici măcar boss-ul ASF, Mișu Negrițoiu (un soi de echivalent)“, scrie Isar pe blogul său. Interesant este că se cunoaște până și leafa șefei Rezervei Federale a SUA, Janet Yellen. Și, să nu uităm, cea a președintelui Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Yellen, spre exemplu, câștigă 16.000 dolari pe lună. Iar FED e BNR la puterea 'Merica. Isar remarcă și faptul că Isărescu a devenit pensionar cu două luni înainte de preluarea unui nou mandat la BNR - „Deși BNR a cerut tăierea pensiilor și salariilor în 2010, veniturile guvernatorului nu au fost diminuate, ba chiar au crescut în timpul crizei economice. Nu-i o rușine ca cineva să câștige 40.000 euro pe lună la stat, în România, deși BNR a ratat obiectivul de inflație în 11 din ultimii 12 ani. E o rușine să ascunzi asta doar pentru a dezinforma în voie“. Postarea lui Isar l-a „activat“ și pe avocatul Gheorghe Piperea, care se întreabă: de ce tace ANI și de ce numai în România salariul secret și imunitatea penală și civilă ale lui Isărescu sunt văzute ca o garanție a independenței BNR? Nici analistul Florin Cîțu nu-i foarte încântat - „BNR cere transparență de la toată lumea, dar își negociază privilegii cu funcționarii UE. După cum se vede, crede mai mult în dublu standard și ipocrizie decât în transparență. De ce? Pentru că faptul că salariul guvernatorului nu apare în declarația de avere este... legal. ANI primește fișe complete, cu toate veniturile, dar BNR are dreptul să nu le facă publice, ca urmare a unei prevederi din tratatul de aderare la UE. Spun asta chiar cei de la BNR...“. No comment.