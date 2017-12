Colțul Troll-ului - Luați case acum, cât încă-s scumpe!

Iar a luat-o razna masa de „experți“ și „analiști“. Cică e o nouă perioadă de glorie a târgurilor imobiliare și lumea se omoară pur și simplu ca să cumpere ACUM o locuință, pentru că, dacă trece legea dării în plată, se închide la pâine. Se scumpesc creditele până la un nivel ireal și insuportabil pentru sărmana poplație, care nu merită un asemenea deserviciu - o lege care să o apere împotriva abuzurilor băncilor! „Propagandiștii bancari și imobiliari au lucrat din greu la supraîncălzirea acestui cazan aflat deja sub presiune. Isărescu însuși spunea, în octombrie 2015, că românii ar trebui să ia repede credite, pentru că-n 2016 se vor scumpi; iar acum o lună, BNR a ridicat costul împrumuturilor în lei... În plus, niște analiști imobiliari (chiar nu știam că există așa ceva) au făcut remarci de genul „oamenii cumpără zona, nu spațiul și confortul“ și „prețul se încadrează în limitele impuse de Prima Casă“. Și, în ciuda acestor efecte anticoncurențiale și antieconomice, Prima Casă este un program necesar ca aerul (care a ieșit de sub incidența dării în plată, după blatul făcut între politicieni și bancheri)“, notează, pe Facebook, avocatul Gheorghe Piperea. Prima Casă, o subvenție de la stat pentru sărmanii bancheri, care distorsionează masiv piața imobiliară, trebuie să trăiască. Și asta pentru că, în lipsa ei, românii și-ar lua case cu 15 - 20% mai ieftine, dacă nu mai mult. Iar un stat atât de democratic și european precum România nu-și permite să facă o asemenea greșeală. Și mai râdem de unguri și de pumnii pe care i-a dat statul sectorului bancar. Asta e, noi știm să încasăm.