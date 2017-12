Colţul Troll-ului - Mai dă-te-n judecata mea!

Am râs jumătate de oră la auzul ştirii că hoţii de tablouri au dat în judecată muzeul din Rotterdam pe motiv că i-ar fi instigat la furt, neavând un sistem de securitate bine pus la punct. Şi-n plus, paznicul ar fi fost gras, tentându-i suplimentar pe hoţi să ciordească. Primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost că eu, când o să fiu mare, vreau să am la fel de mult tupeu. După care am realizat că o asemenea cerere n-ar fi trebuit acceptată niciodată de instanţa olandeză. Cum ar fi ca o femeie violată să fie dată în judecată pentru că s-a îmbrăcat prea provocator? Sau un pieton spulberat pe zebră să fie dezgropat şi târât în instanţă pe motiv că ar fi traversat strada prea încet, enervându-l astfel pe şofer şi justificându-i crima? Am trecut în cap de la râsu’ la plânsu’, moment în care m-am decis să întreb şi alţi oameni ce cred despre asta. Primul răspuns primit m-a trecut înapoi la râsu’ - „Da’ mi se pare firesc. Poţi să dai în judecată pe oricine, pentru orice motiv. Asta nu înseamnă că o să câştigi. Spre exemplu, eu merg mâine şi îl dau în judecată pe Băsescu, pe motiv că are ochiul ăla strâmb şi simt că nu mă reprezintă pe mine, ca român sănătos şi frumos ce mă aflu”. Corect - „...liberty and justice for all”. Dar trebuie să existe nişte limite de bun simţ. Cum ar fi fost ca Breivik să fi dat în judecată statul norvegian pentru că politica pro-imigranţi l-a forţat să măcelărească câteva zeci de tineri? Vă daţi seama că o asemenea cerere n-ar fi trecut niciodată de uşa celulei, oricât de corecţi şi de treabă ar fi norvegienii. Pe de altă parte, în cazuri mici, ca să zicem aşa, justiţia tot insistă să-şi facă damblalele, deşi n-ar fi cazul. Vezi cazul absurd al hoţilor de tablouri. Sau cel de plânsu’ 100% al omului băgat la închisoare pentru că l-a bătut pe infractorul care îi intrase în casă şi îi omorâse soţia.