Colțul Troll-ului - Mândria are infarcte scurte

Pentru Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii (Fed), menținerea dobânzii-cheie aproape de zero, în ultimii șapte ani, e un motiv de mândrie. Stabilitatea asta a politicii monetare e la nivel cu ratingul maxim AAA, cu drapelul național, cu Statuia Libertății și cu visul american. Iar acum, după șapte ani de ultra-stabilitate (și îndatorare, ce-i drept, până la sume astronomice), Fed se vede nevoită să majoreze dobânda-cheie. Iar asta are efecte devastatoare asupra mândriei și, din câte se pare, sănătății oficialilor instituției. Vineri, șefa Fed, Janet Yellen, mai că a făcut un infarct atunci când a fost nevoită să rostească în public cuvintele „majorăm dobânda“. Yellen a părut că-și pierde concentrarea și nu a mai putut duce la bun sfârșit discursul de circa o oră, susținut în fața unei audiențe de la Universitatea Massachusetts. „Dați-mi voie să mă opresc aici“, a spus brusc Yellen, iar personalul medical a preluat-o imediat, în vreme ce echipa de relații publice a Fed a intrat în fibrilație. Nu de alta, dar orice semn de întrebare despre sănătatea lui Yellen poate să tulbure piețele financiare și să prăbușească lejer una-două burse de dimensiuni medii. Ba chiar și un urs Panda riscă să moară de tristețe. Iar în timpul discursului, Yellen a spus că se aşteaptă să înceapă înăsprirea politicii monetare în acest an, cu condiţia ca inflaţia să fie stabilă, iar economia americană - suficient de puternică pentru a crea locuri de muncă. Chestii grele, mai grele decât grătarul american de 4 iulie.