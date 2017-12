Colțul Troll-ului - Nici angajații ANAF nu cer bon fiscal

Oamenilor din ANAF li se reamintește, în această perioadă, că au - cităm - obligația legală și datoria profesională și morală de a solicita bon fiscal la orice achiziție. „Prin determinarea emiterii bonului fiscal pentru toate produsele achiziționate, fiecare salariat al ANAF contribuie la creșterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale și virarea la bugetul de stat a fondurilor necesare dezvoltării societății, prin urmare și la îmbunătățirea prestigiului Agenției și individual al său, în calitate de angajat“, anunță, în dulcele stil comunist, o circulară interioară de la centru, trimisă tuturor direcțiilor regionale ale Fiscului. Documentul, aprobat de șeful cel mare, Dragoș Doroș, are număr de înregistrare A_RPC_989/4.10.2016 și, cum-necum, a ajuns și în posesia fostului boss de la ANAF Gelu Ștefan Diaconu, care poartă, de când a fost scos pe tușă, un război personal cu ministrul Finanțelor, Anca Dragu, criticând des modul tehnocrat de administrare a Fiscului. Citind circulara, primul gând e următorul - adică angajații din Fisc NU cereau bon fiscal? Of, of. E fix ca-n reclama la șampon în care apare Cristiano Ronaldo. Te-ntrebi imediat - CR7 are... mătreață? Ha! Diaconu merge un pic mai departe și numește documentul de față (pe care, apropo, salariații trebuie să-l semneze) un angajament de turnător. Lupta pe toate planurile împotriva evaziunii e bună, dar hai, șefule, și-n port, eh? Dă o tură prin multinaționale, prin sectorul energetic, prin agricultură. Mai ia la puricat niște mari contribuabili. Ce urmează? Păi, cum tehnocrații sunt fanii „number one“ ai comunismului intervenționist, n-ar fi exclus să vedem prime și bonusuri pentru angajații care-și toarnă neamurile, pentru cei care fac cele mai multe reclamații pe zi sau, vorba lui Diaconu, pentru zeloții care aleg să-și petreacă vacanța în zone cu risc fiscal ridicat.