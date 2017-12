Colțul Troll-ului - Până și Morții i s-a majorat salariul...

În America, D-zeu s-o binecuvânteze, sigure-s numai moartea și taxele. În România, întreaga chestiune e „ușor“ adaptată - aici, pe lângă faptul că-ți vei lua țeapă, certe sunt creșterile salariale și reducerile de taxe post-campanie electorală (și, implicit, austeritatea inevitabilă; cândva, cumva, cineva o să primească nota de plată pentru întregul bairam fiscal). Pentru o creștere sustenabilă a economiei, însă - iar aici vorbim de +5% pe an, fără suport de fațadă de la consumul privat -, e nevoie de reforme structurale (ceva ce noi, românii, urâm al naibii de tare), a declarat joi economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. „Dacă vrem o țară modernă, europeană și dacă vrem un avans sănătos al PIB, trebuie să reformăm. Există vreun partid politic care să respingă aceste măsuri (din strategia „România competitivă“ - n.r.)? Nu! Toți le au pe hârtie... Dar unde-s banii? Și asta-i veriga lipsă; nu-i suficient să spunem că vrem să facem asta și asta și asta. E nevoie și de-un buget. Iar dacă iei toate măsurile propuse de Guvern (cel actual, cel din opoziție etc.) și le pui pe hartă până în 2020, tot trebuie să adaugi 12 miliarde euro pentru reducerile de taxe și creșterile salariale. Iar măsurile structurale costă 18 miliarde euro... După cum spun americanii - numai taxele și moartea sunt certe. La noi, sigure-s majorările salariale și tăierile de taxe“, a spus Lazea. Asta au făcut, din păcate, toate Guvernele din ultimii 27 de ani (cu excepția crizei, când a venit și-o notă de plată care l-ar fi făcut chiar și pe-un cocalar clubber să plângă).