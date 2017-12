Colțul Troll-ului - România, furată în toate felurile

Râsu' - plânsu': producătorii de energie deţinuţi de stat pierd câteva zeci de milioane de euro în fiecare an din cauza unui alt tip de „băieți deștepți“ - cei care exportă electricitate, a declarat avocatul Remus Borza, reprezentantul Euro Insol, administratorul judiciar al Hidroelectrica. Potrivit spuselor sale, România, prin diverse companii, a ajuns să importe energie scumpă și să exporte energie în gol de sarcină, adică ieftină - „În 2012, am decuplat „băieții deștepți“ de la energia Hidroelectrica, denunțând contractele cu traderii de energie, pentru ca statul român, printr-o interpretare abuzivă a unor funcționari din cadrul ANRE, să le pună pe tavă acelorași „băieți deștepți“ un monopol, și anume monopolul exportului de energie. În 2014 vorbim de un export de 8,7 TWh, iar în 2015 de peste 10 TWh. Dacă punem o diferență de 2 - 3 euro la această energie exportată, rezultă că, în fiecare an, producătorii de energie, fie că vorbim de Nuclearelectrica, Complexul Energetic Oltenia sau Hidroelectrica, au fost văduviți de câteva zeci de milioane de euro, bani care, în loc să intre în buzunarele companiilor statului român, au intrat în aceleași buzunare, ale „băieților deștepți“: Energy Holding, Alpiq-urile, EFT, Renovatio etc“. Hidroelectrica a dat în judecată Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei din cauza acestei interpretări - „În viziunea birocraților de la ANRE, singura piață de energie la nivelul UE care asigură condiții de transparență și competitivitate este cea a lui Victor Ionescu (șeful OPCOM - n.r.), de parcă ar fi o piață de la Obor“. Cât despre ceilalți mamuți, Borza consideră că CE Oltenia e aproape de insolvență, având pierderi cumulate de 1,6 miliarde lei în ultimii doi ani și datorii uriașe - „O insolvență asumată din timp și corect administrată poate să facă minuni, precum în cazul Hidroelectrica. O insolvență pe ultima sută de metri, prost gestionată, ca la CE Hunedoara, nu mai poate să salveze nimic“.