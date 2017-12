Colțul Troll-ului - Să „câștigă“ România!

Românii sunt niște triști. Handbalistele de la CSM București au câștigat anul ăsta Liga Campionilor. Gălăgie ceva? Mediatizare? Nope! Vara trecută, la Campionatul Mondial de Rugby, echipa României a avut cea mai mare revenire din istoria competiției și a câștigat în fața Canadei. Zgomot? Patriotism? Alea alea? Nope! Acum, însă, e mare bucurie că desculții din fotbal n-au luat bătaie prea rău de la Franța, la EURO 2016... Până și evenimentul ăsta în sine e penibil. De trei zile încoace își sparg ultrașii capetele pe cochetele străduțe franțuzești și pe stadioanele în care, în ciuda amenințărilor și recentelor atentate teroriste, suporterii ruși au intrat cu lansatoare de fumigene... Oh la la, Franța... Strigă un huligan britanic „Suge-o, ISIS!“ și brusc apar la scandal câteva sute de colorați. Dar nu-s teroriști. Sunt localnici, sunt cetățeni europeni cu drepturi, nu-i așa? Ai Campionat European, plus greve masive. Ce mai lipsește? O bombă pe undeva. În fine, după ce jucătorii români fără nume vor zbura de la EURO, la ce ne întoarcem? Probabil că la Simona Halep și la cum a câștigat la Birmingham... de fapt, stai - s-a retras de acolo, că are „niște lichid la genunchi, nimic grav, doar sâcâitor“... La Wimbledon, atunci! O să fie o mare, mare victorie, dacă ajunge să piardă iarăși în fața Serenei Williams. E mai bine decât să o zboare în turul I jucătoare venite din calificări.