Colțul Troll-ului - Să fie cu noroc! Vineri, 13 mai, avem dare-n plată

Darea în plată a fost publicată joi în „Monitorul Oficial“ și va intra în vigoare în 15 zile de la publicare, respectiv la 13 mai. Trecând peste războiul mediatic dinaintea promulgării legii și peste bucuria că, în sfârșit, în România s-a dat o lege democratică, utilă pentru cetățeni, iată ce trebuie să faci dacă vrei să dai casa în plată - să trimiți o solicitare la bancă, prin intermediul unui executor judecătoresc, unui avocat sau unui notar public. De la data la care banca primește notificarea, plata ratelor se suspendă, iar banca nu mai are voie să se îndrepte împotriva codebitorilor sau să execute garanțiile personale și/sau ipotecare. Evident, pentru că nimic nu poate fi simplu-n România, banca are dreptul să conteste cererea debitorului în zece zile de la primirea notificării. Singurul aspect pozitiv este că, potrivit legii, instanța va judeca aceste contestații (și toate cererile legate de aceste proceduri) în regim de URGENȚĂ. Totodată, până la soluționarea definitivă a contestațiilor formulate de creditor, se menține suspendarea oricărei plăți către el și a oricărei proceduri (executare silită, poprire etc.) demarate asupra debitorilor. Actul normativ mai stabilește că titularul creditului care dă-n plată locuința trebuie să fie categorisit drept „consumator“, nu „profesionist“. E o prevedere anti-rechini imobiliari. Problema e că mulți dintre ei sunt simpli „consumatori“, în acte, sau au alți „consumatori“ în subordine. De asemenea, să reamintim că plafonul maxim de preț al locuințelor care pot fi date în plată este de 250.000 euro și că, din păcate, beneficiarii împrumuturilor Prima Casă nu pot accesa facilitatea, statul și BNR fiind mult mai interesate să mențină subvenționarea sistemului bancar. Important de reținut, însă, este că darea în plată se aplică retroactiv. La fel ca majorările ascunse și abuzive ale dobânzilor. Ca să fie echilibru în lume.