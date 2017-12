Colțul Troll-ului - Securist-comunist, adjectiv

OK, lista cu MARII contribuabili datornici la stat am înțeles-o. E OK să vezi acolo cum celebra Oana Management din Poșta Câlnău acumulează anual debite de încă 50 - 60 milioane lei și nimănui nu îi pasă. Apoi observi că mai toți marii retailerii din România, care o ard zilnic cu campanii sociale și evenimente de marketing întru distracția și voia bună ale consumer-ului, fac ceva pe ANAF-ul nostru. Nici nu te mai miri, însă, când vezi pe listă companiile de stat devalizate și băgate în insolvențe repetate. Dar ce te faci că, marți, ANAF publică listele cu micii contribuabili care figurează cu restanțe fiscale la 31 martie 2016. Care-i finalitatea proiectului? Cui îi pasă că un SRL din Izmerenii de Jos are datorii de 1.000 - 2.000 lei la Fisc? Cu ce mă încântă să văd 20.000 de firme-fantomă, ai căror patroni sunt probabil oameni ai străzii, folosite de o firmă de pe lista marilor contribuabili pentru a fenta statul român? E puțin probabil ca pe această nouă listă să apară vreo firmă cu ceva legături politruco-mafiote. Alea sunt pe prima listă (vezi cazul Oana Management - evaziune și jmekerie duse la extrem, într-o țară cu un Fisc depășit de situație). Și asta ca asta. Hai să zicem că vom găsi ceva interesant. Dar ce te faci cu lista persoanelor fizice care au datorii de 1.500 lei către statul român? Aia chiar e doar pentru gâdilarea securistului care încă mai trăiește în mare parte dintre români. Să-ți cauți vecinul pe listă și să-l arăți cu degetul pe scară - „Din cauza ta nu crește România, criminalule! D-aia avem spitale infecte și străzi printre gropi! Și d-aia se schimbă iluminatul public pe marile bulevarde din Constanța și nu se vede nimic și mori! Pentru că tu, infractorule, ai datorii de 1.500 lei la stat! Și când alți 1.000 sunt la fel, Primăria e forțată să cumpere LED-uri bio, cu jumătate din puterea necesară!“.