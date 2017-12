Colțul Troll-ului - Și marmota decola de pe „Henri Coandă“...

Să vezi și să nu crezi. Cică se fac studii, că n-avem destule, la suprapreț, evident, privind modul în care va fi legată Capitala de autogara internațională Papură Vodă, adică de Aeroportul Internațional „Henri Coandă“. Păi, la naiba, ce-i așa greu? Fă un drum. Pune pe el o linie de transport în comun. Și gata! Dar nu, românul are imaginație și ego. Probabil că băieții deștepți nu-s OK cu ideea de a merge cu limuzina pe aceeași stradă pe care circulă autobuzul expres, așa că vor o autostradă suspendată, cu asfalt aurit și semne de circulație suflate cu platină. Ăsta e un soi de investiție care se numește, în limbaj de specialitate, „elefant alb“. Cel puțin așa zice noul funcționar, pardon, ministru al Transporturilor. În weekend, la aprobarea bugetului instituției pe care o conduce, omul a spus că, în continuare, se fac studii. Studii de trafic, ca să fim preciși. Ce oare poți studia aici? Mașini merg pe un sens, alte mașini merg pe alt sens, e drumul spre Ploiești, merg multe mașini. Mai fă o bandă? Greu, greu. E nevoie de încă un studiu suplimentar, oferit cadou unei firme micuțe de consultanță, condusă de o beizadea oarecare. Un studiu care să certifice că primul studiu este OK, nu-i așa? „Nu vrem să repetăm greșeala Braziliei, spre exemplu, care a construit stadioane de fotbal în junglă, pentru Campionatul Mondial de Fotbal; ele au fost abandonate ulterior și au devenit loc de joacă pentru maimuțe“, a spus ministrul, pe numele său Dan Costescu. Și Grecia a pățit la fel, cu Olimpiada. Dar e OK, că te împrumuți masiv, apoi te prinde în gheare FMI & Co. Și noi am construit parcuri în păduri și terenuri de sport în pantă și a pus mâna pe noi Fondul. Iar austeritatea ne-a transformat în maimuțe braziliene.