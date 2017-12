Colțul Troll-ului - Somnul rațiunii naște mame eroine

Circul ăsta cu Antena 3 care-i aici, care-i dincolo, cu Cioloș și demiterea șefului ANAF, Diaconu, plus dezbaterea dării în plata Domnului și dării de pământ a drepturilor românilor, este momentul PERFECT pentru ca aleșii zeloși (și, o mică notă, retardați) să bage pe neveu aberații legislative majore. Nimeni nu se uită la ei - toți sunt cu ochii pe celelalte evenimente „importante“, precum Antena, defăimarea, darea etc. Intră-n scenă deputatul PSD Ninel Peia! El a depus un proiect prin care femeile cu cinci sau mai mulți copii să primească o indemnizație viageră de 50% din salariul mediu net pe economie, plus titlul și medalia de „Mamă Eroină“. Femeile care au născut trei puieți vor primi 30%, cele cu patru - 40%. Da, boss. Ca pe vremuri. Salariul în cauză este de 2.100 lei, deci faceți voi calculul. Să nu mai zicem că Ninel și a sa consoartă au împreună trei copii. E veselie majoră în pătura cu IQ subunitar a populației. Acolo toate mamele sunt eroine de ani buni. Merită și spor de vechime, pe lângă medalia aia de aur numai bună de amanetat. Fie vorba între noi, să faci cinci copii în țara asta absurdă demonstrează unul din două lucruri - fie ai foarte mulți bani și n-ai nevoie de indemnizația statului, fie ești prost fără scăpare, ceea ce înseamnă că și progeniturile tale vor fi la fel (nu, nu, nu, orice-ați spune, prostia ESTE transmisă genetic). Dacă ați văzut „Idiocracy“, știți încotro ne îndreptăm. Mare minune dacă peste 50 de ani mai e ceva în picioare în țara asta. Lăsând gluma la o parte, proiectul n-are șanse să treacă. Dar important de reținut este că acest Ninel Peia, deputat care se bucură de beneficii și e plătit din banii noștri, există și este lăsat să emită aceste... aceste... aceste... nu mă hotărăsc, hai să le zicem dejecții cu pretenții intelectuale. Asta e „munca“ lui, gen, ceea ce e mai terifiant decât orice.